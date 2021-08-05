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醫師要被關了！看診盜刷健保卡不法所得6000萬裁定收押

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市黃姓醫師經營的診所日前被檢舉，長期利用民眾到診所看診、注射疫苗機會盜刷健保卡，嘉義地檢署檢察官昨指揮市調站會同健保署到黃的診所搜證，查扣相關物證，並將黃等人帶回偵訊，初判不法所得達6000萬元，訊後將黃依詐欺、偽造文書罪，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地院表示，被告經訊問後坦承犯行，並有相關證人之證詞可以佐證，足認被告犯罪嫌疑重大。審酌被告犯罪時間長達多年，不實申報筆數甚多，而有反覆實施詐欺犯行羈押原因，故予以羈押，但被告既然坦承犯行，已無跟證人勾串之虞，故無禁見必要。

黃姓醫師與鍾女為診所負責人，自11年前開始，若有患者看診或注射流感等公費疫苗，黃利用插健保卡查詢患者身分資料機會，以二刷方式申報不實醫療費用，或明知患者為按月就診慢性病患，卻以慢性病連續處方箋方式申報；又未對病患進行居家訪視，卻申報居家訪視費用等虛報點數，經健保署發現刷卡異常，日前向檢調報案。

檢察官接獲檢舉後，指揮嘉義市調站偵辦、查訪相關患者、蒐證，昨申請搜索票，會同健保署南區業務組到黃的診所等2處搜證，帶回病例等相關資料，並傳喚黃、診所鍾姓護理師等人偵訊。

檢方訊後認定，黃男涉嫌行使業務登載不實文書、詐欺取財等罪，不法所得初估達6000萬元，犯罪嫌疑重大且有勾串證人、凐滅證據之虞，向嘉義地院聲請羈押禁見，其餘被告請回。

嘉義地檢署呼籲，全民健康保險制度為國家重要政策及人民重要資源，相關醫療院所均應覈實申報費用，倘有不法詐領國家經費損害民眾權益，本署定依法訴追，以維全民利益。

檢調昨天到黃的診所搜查。記者卜敏正／翻攝
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黃姓醫師的診所今天拉下鐵門休診。記者卜敏正／攝影
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健保卡 嘉義 患者

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