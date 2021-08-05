看到太陽精神分裂攻擊滑手機路人 稱羈押吃藥「關傻」

黃姓貨車司機妄想自己是國際刑警、有免死金牌，偷了把美工刀後襲擊坐在機車上滑手機的余姓路人；余奮力抵抗，旁人也幫忙奪下美工刀，黃逃離。檢方雖以殺人未遂等罪起訴，一審依傷害罪判刑1年6月，刑後監護4年，竊盜部分處拘役20日；台灣高等法院今開庭時，黃承認已2年沒服藥，但希望縮短監護時間，他「關了都傻了」。

去年6月4日，黃（54歲）先到台北市大同區一家五金行偷美工刀，1個小時後他在超商前看見余姓男子坐在機車上滑手機，竟從背後勒住余男頸部，把人扯下機車，雙方拉扯，黃高舉美工刀朝余的頸部揮舞。

余驚嚇反抗，出手爭奪美工刀，在路人協助下奪下，余的左手指頭有挫傷、撕裂傷；黃則被趕到現場的警察逮捕。余說，他遭隨機攻擊，無法確定對方當時的精神狀態，但被對方抱住頭後他轉頭，看見黃「表情很猙獰」，黃還自稱是憲兵。

黃姓男子說，看到太陽很大，出現精神分裂症狀，隨便挑選下手對象。黃的鑑定報告顯示，他20多歲服役回來後發病，診斷為思覺失調症，案發前一個月，黃妄想自己是國際刑警、有免死金牌、明星欠他錢，且每天在家大聲謾罵、半夜不睡、干擾家人。

高等法院今開庭時，黃表示自己以開小貨車維生，審判長詢問他的精神狀況還能開車嗎？黃則說「可以」，並指案發前常跑高雄、花蓮等遠程，擔任大貨車助手。他表示，精神疾病已2、30年，2年前因覺得「好了」便沒再吃藥。

在看守所的這段期間，黃規則服藥，並指所方叫他拿線穿鈕扣、聽貝多芬名曲。黃說，願意按時服藥、打針，希望被害人原諒他有精神疾病，他會帶水果去慰問對方。

檢察官則認為黃姓男子揮刀時是從45度角切入，美工刀又鋒利，士林地院以傷害罪論處不當，應是殺人未遂罪，且依目前的狀況看來，黃需要拘束人身自由的機構處遇。