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檢察「三專生」派國安局政風處長 基層：經驗傳承呢？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高等檢察署檢察官周士榆因檢察人事新制今年需回籠一審辦案，今天傳出他將以台北地檢署職缺外調國安局擔任政風處處長，法務部檢審會近日討論，基層檢察官對人事安排傳雜音「說好的經驗傳承呢？」

周士榆司法官學院39期結業，是最高檢特偵組「特偵一班」前檢察官，曾經偵辦過李登輝、陳水扁、馬英九等3任前總統相關案件，體制內有「總統殺手」稱號，辦案流利。

2018年他調升二審台灣高檢署，依檢察體系一、二審輪調新制，3年後、即今年須回任一審地檢署辦案，不過，周士榆請調台北地檢署後，今天傳出將接任國安局政風處處長，檢察界看法兩極。

有資深檢察官說，能力強的檢察官去一審辦案「不覺得太可惜了嗎」，他認為，既然有實力升任二審檢察官，國家應給予更多器重，周的資歷完整、本質學能優秀，新職適才適所。

不過，基層檢察官說，偵查業務是檢察官的天職，輪調制度的初心是將上二審歷練過的人才歸建一審，再帶領有衝勁但經驗不夠的年輕檢察官辦案，司改國是會議後檢察高層講得很大聲、說要經驗交流「為何自打嘴巴？」

台北地檢署一名檢察官說，人事交流制度說好是要補充辦案人力，但新制屆期又將人力外調行政職，機關內案件質、量均重，法務部直接將人力調走，「不傳承一下子怎知制度是好是壞？」

前任國安局政風處處長是司法官學院26期的高檢署檢察官劉異海，劉外調期滿歸建高檢署，遺缺內定由周士榆接任，人事案如無意外，會在本月13日檢審會討論、通過。

周士榆的去向引起注意，未來連同今年8月同步需回歸建一審的「三專生」7人、「二專生」7人會不會多數如司改會議宣稱的回到一審增援偵查火力？還是法務部另有行政職安排？基層檢察官注目。

檢察官 國安局 周士榆

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