無照偷跑製造「安心口罩」銷售 中檢起訴業者等4人

台中市碩頂精密工業股份有限公司，今年元月5日才領得「醫療器材許可證」，卻早於去年9月起無照偷跑製造「安心口罩」對外銷售，截至元月5日前，共計售出239萬8400片口罩，獲利810萬餘元，台中地檢署今天依違反藥事法將碩頂精密公司、該公司黃姓老闆等4人起訴，並沒收犯罪所得810萬餘元。

起訴書指出，黃男（64歲）是碩頂精密工業股份有限公司負責人，李男（69歲）為公司的總經理，而周女（48歲）為女會計，陳女（31歲）則是行政人員，黃因公司原有營業項目業務不佳，遂自去年8月起，開始在公司廠房內設置生產口罩的機台並生產口罩欲對外販售。

黃等人明知公司當時並未領有衛生福利部所核發的「醫療器材許可證」（碩頂公司於今年1月5日才取得許可證），不得製造醫療器材及販賣醫療器材，由黃設計印有「防疫口罩捕捉病毒的關鍵原料熔噴布」、「用途：防止飛沫傳遞、過濾微生物、體液及微粒粉塵」等字樣的口罩外盒樣式後，交由陳女委由不知情廠商訂製生產口罩外盒。

黃等人未經核准，自去年9月起，在中市西屯區甘肅路公司內以口罩機生產口罩，再裝在口罩內，並以「安心口罩」的品名陸續對外販售，截至今年元月5日前，共計出售239萬8400片口罩，獲利810萬5521元。

法務部調查局航業調查處人員經蒐證後， 於今年2月1日持搜索票前往碩頂精密公司、及廠房搜索，查扣上百萬片口罩，以及口罩銷貨發票、口罩外盒進貨單等。