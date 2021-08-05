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「資生堂千金」李宓涉盜圖 違反著作權遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

李宓。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
李宓。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
藝人李宓開設一間永生花店，遭知名花藝老師朱宛柔認為盜用網站上圖片，挨告違反著作權法。台北地檢署調查後，認為確實有12張照片未取得授權即使用，昨依法起訴李宓。

出道超過10年的李宓，畢業於台大戲劇系，去年推出新EP「無畏的勇氣」發片記者會唱跳新歌，自評70分。她曾拍攝由擔任過金馬獎評審的劇作家黃英雄編導並於2017年上映的國片「台北物語」爆紅。

她身家背景為「資生堂千金」，其父是知名化妝品龍頭、台灣資生堂集團前董事長李國成。雖似背上豪門包袱，但她淡然說：「爸爸也過世很久了」，她自覺不是千金小姐，不買名牌、出入都是大眾運輸工具，只是為了省錢。

李宓另開設「薄荷天使不凋花 Mintangel」永生花店，曾報名參加朱宛柔所開設的露森不凋花花藝教室證照班。李宓認為，朱女在報名時告知日後所開設的教室就是朱女的合作教室，露森教室的照片她都可以使用，在網站上下載36張照片作為廣告。

不過，朱宛柔認為雙方並沒有如此約定，因而提告李宓違反著作權法。據了解，李宓否認犯行，辯稱是經朱女同意之下使用。不過，檢察官勘驗雙方對話紀錄，認定有12張照片沒有談成使用協議，因此依法起訴。民事部分，智財法院已判賠78萬元。

藝人李宓開設一間永生花店，遭知名花藝老師朱宛柔認為盜用網站上圖片，挨告違反著作權法。台北地檢署調查後，認為確實有12張照片未取得授權即使用，昨依法起訴。圖／本報資料照。
藝人李宓開設一間永生花店，遭知名花藝老師朱宛柔認為盜用網站上圖片，挨告違反著作權法。台北地檢署調查後，認為確實有12張照片未取得授權即使用，昨依法起訴。圖／本報資料照。

資生堂

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