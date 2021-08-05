老字號寧記麻辣火鍋提告 天母寧記遭起訴違反商標法

「寧記麻辣火鍋」不滿「天母寧記麻辣鍋」使用相同商標，提告違反商標法。台北地檢署函詢智慧財產局，認定店名確實會讓消費者混淆誤認，昨依法起訴「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女。

台灣老字號的知名麻辣火鍋「寧記」位於台北市大安區，靠近國父紀念館，公司名稱為「中華寧記食品公司」。「天母寧記」原本位於天母，2、3年前搬到大安區，鄰近忠孝敦化站。檢方調查，「寧記麻辣火鍋」不滿「天母寧記」使用相同商標，因此提告。

「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女辯稱沒有犯意，會取名寧記是因為祖先的名字有個「靈」字，才會採取諧音，期許祖先保佑。檢方一度給予不起訴處分，案經高檢署發回北檢偵續，留另一名檢察官重新偵查。