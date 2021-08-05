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老字號寧記麻辣火鍋提告 天母寧記遭起訴違反商標法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「寧記麻辣火鍋」不滿「天母寧記麻辣鍋」使用相同商標，提告違反商標法。台北地檢署函詢智慧財產局，認定店名確實會讓消費者混淆誤認，昨依法起訴「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女。

台灣老字號的知名麻辣火鍋「寧記」位於台北市大安區，靠近國父紀念館，公司名稱為「中華寧記食品公司」。「天母寧記」原本位於天母，2、3年前搬到大安區，鄰近忠孝敦化站。檢方調查，「寧記麻辣火鍋」不滿「天母寧記」使用相同商標，因此提告。

「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女辯稱沒有犯意，會取名寧記是因為祖先的名字有個「靈」字，才會採取諧音，期許祖先保佑。檢方一度給予不起訴處分，案經高檢署發回北檢偵續，留另一名檢察官重新偵查。

檢察官函詢智慧財產局，認定兩間店名確實會讓消費者混淆誤認，且當寧記麻辣火鍋提告後，天母寧記就不能夠說不曉得有同業擁有商標權，卻仍然繼續使用「天母寧記」作為招牌，有主觀上的犯意，昨依法起訴「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女。

「寧記麻辣火鍋」不滿「天母寧記麻辣鍋」使用相同商標，提告違反商標法。台北地檢署函詢智慧財產局，認定確實會讓消費者混淆誤認，昨依法起訴「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女。圖／本報資料照。
「寧記麻辣火鍋」不滿「天母寧記麻辣鍋」使用相同商標，提告違反商標法。台北地檢署函詢智慧財產局，認定確實會讓消費者混淆誤認，昨依法起訴「天母寧記」張李姓及張姓負責人母女。圖／本報資料照。

火鍋 檢察官 紀念館

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