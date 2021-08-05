影／中市警創QRCode證物身分證 犯嫌：證物實名制？

有鑑於刑案證物在搜索扣押、保存運送不易，中市警局刑大科偵隊首創「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」，以QRCode導入證物監管鏈，證物建立「數位身分證」，整套系統不到80萬元，預計本月底啟用；偵辦過程警方替贓證物貼條碼並掃描，犯嫌好奇反問，「證物也要實名制？會傳染嗎？」意外創造話題。

台中市警察局刑大科偵隊指出，警方查扣的證物有相當重要性，但若發生遺失、破壞，甚至遭掉包、脫管等問題，恐讓錯誤的證據提供錯誤的資訊，有鑑於此，科偵隊以「QRCode」概念導入「證物監管鏈」，結合「智慧物聯」、「雲端監管」、「數位履歷」等關鍵技術，首創「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」。

科偵隊隊長張承瑞表示，該套系統研發成本低，不到80萬元，但能將各類刑案證物的搜索扣押、保存運送、送驗入庫等紀錄程序環環鏈結，結合「系統化」、「自動化」及「雲端化」，處理過程能通知相關人員。

張承瑞強調，透過監管及歷程紀錄，掌握證物動態資訊、查詢處理流程紀錄，更可結合司法機關證物庫的處理流程，完善證物監管鏈，減免人為疏失，降低弊端風險。

該套系統近期實際測試運用在一樁博弈洗錢案，偵查人員清點完證物，逐一貼上「QRCode證物標籤」，將證物掃描取號、拍照上傳，迅速完成證物第一時間的扣押及建檔記錄。

有趣的是，現場犯嫌與其他單位員警以為贓證物在防疫期間也要實名登記制，犯嫌甚至好奇反問，「證物要實名制？證物會傳染嗎？」引起哄堂大笑，警方這才解說，是市警局新研發的建置贓證物系統，快速又便利。