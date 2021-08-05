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惡劣！3歲男童全身傷成植物人 無照保母判關2年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

無照保母楊彗4年前被控毆打3歲男童頭部，導致男童成為植物人台灣高等法院更一審認為無證據顯示楊彗施虐，依業務過失傷害致人重傷罪判刑2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊彗沒有保母人員技術士證，2017年1月開始在新竹市金竹路住處以日薪1000至1300元代價，全日幫忙趙姓女子照顧3歲兒子；同年7月27日上午，男童不明原因受外傷性硬腦膜下出血、全身多處擦挫傷，經醫院急救仍腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損等難治傷害。

員警至現場勘察，發現沾有血跡的幼童短袖上衣，也自地板床墊旁牆面等處採集血跡，刑事局鑑定與男童DNA相符。

醫院報告指出，男童意識狀況不清醒，昏迷指數為10分，雖腦部電腦斷層檢查顯示術後腦部血塊已移除，但腦神經有萎縮及受損情形，有遺留嚴重神經學功能缺損後遺症可能。

檢方起訴認為，楊彗因男童不易照顧而心生不耐，在房間毆打男童頭部、抓男童撞地板和牆壁，才導致男童受有嚴重傷害，且質疑楊彗只坦承疏失，卻無法交代200公分高的牆壁上為何有男童的鮮血。

但男童母親在法院審理時指出，「有時孩子生氣也是會有撞牆的行為，就是我叫他去罰站，他就會生氣，開始用頭去撞牆」、「會紅腫，撞滿大力的」。新竹地方法院一審認為男童傷勢究竟是怎麼來的，缺乏證據可佐，認定楊彗犯刑法業務過失傷害致人重傷罪，判2年徒刑。

台灣高等法院更一審時，楊彗說是疏失，懇請輕判；更一審認為，雖然楊彗警詢、偵查、法院審理時說法不一，但沒有其他補強證據證明她虐打男童，也無法證明男童傷勢是她造成的。

判決指出，審酌楊彗受託全日照顧男童，卻疏於保護讓男童受傷成植物人，考量她已和男童母親達成調解，並已支付15萬元，仍依依業務過失傷害致人重傷罪判刑2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，最高法院判關2年定讞。圖／聯合報系資料照片
無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，最高法院判關2年定讞。圖／聯合報系資料照片
無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，最高法院判關2年定讞。圖／家屬提供
無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，最高法院判關2年定讞。圖／家屬提供

植物人 台灣高等法院

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