影／警破網路博弈水房 半年不法匯兌35億元

台中市張姓主嫌為首的博弈洗錢集團，替多家網路博弈公司洗錢匯兌，短短5個月，金流匯款轉帳境外金額高達新台幣35億元，張嫌等5人年僅20多歲，出入賓士名車代步，使用新款3C產品，查扣現金800餘萬元，警方初估不法獲利至少上千萬元。檢方訊後張嫌等5人以4萬至6萬元不等交保。

台中市警局刑大科偵隊與第五警分局執行「淨樓專案」，台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，上月27日，在北屯區一處出租大樓逮捕張姓主嫌(29歲)共3男、2女，現場查扣800多萬元現金、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶一只、賓士轎車等贓證物。

據悉，張嫌以「高薪高獎勵」招攬年輕下手，每個月廣發2至3倍獎金，以年輕人喜愛的高檔手機等3C產品做為獎勵，吸引年僅20歲出頭的2男、2女員工效力工作。

對外，張嫌自稱是「某某PAY公司」，提供線上金流轉帳及客服服務，也就是所謂的「博弈水房」，專門處理大陸及華人地區至少6個網路運動、百家樂、吃角子老虎等博奕平台洗錢匯兌。

張嫌年輕有企圖心，換錢速度快又穩定，深受博弈平台喜愛，警方調查，短短5個月，張嫌從事金流匯款轉帳境外金額，已高達人民幣8億3千萬元，折合新台幣約35億元，估計不法獲利至少新台幣上千萬元。

搜索過程中，現場桌上的工作機與大陸銀行U盾響個不停，員工忙著配對手機及U盾，操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數。

科偵隊解釋，賭客賭金輸贏兌換充值越多，員工賺的抽成「水錢」也就越多，靠抽傭金賺錢的人，就是「收水仔」。並呼籲，新鮮人剛入社會求職，勿急功近利求高報酬而參與非法集團，終將自毀前程。