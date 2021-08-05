搭公車摸人私處稱「以後不搭了」求交保 法官：繼續押

男子彭俊傑被控在公車上摸女乘客私處，起訴後羈押，他稱自己須洗腎、有高血壓與僵直性脊椎炎病史，請求交保，還稱以後都不搭公車，台北地方法院審理認為，彭反覆實施同一犯罪，裁定8月7日起延長羈押2月。

裁定說，彭屢次在大眾運輸工具上犯妨害他人性自主罪，且於刑罰執行完畢或判決公訴不受理後，多次再為相類犯行，有反覆實施犯罪之虞，有羈押原因，無法以侵害較小之手段替代。

法官審酌審案進度、國家刑事司法權行使，認彭仍有繼續羈押被告之必要，裁定自今年8月7日起延長羈押2月。

事實上，彭2012年犯性騷擾罪，即經台北、新北2地方法院各判刑5月、6月，訂應執行刑有期徒刑10月確定，他2017年在公車上再犯性騷擾罪，又經新北地院判刑6月確定，但2018年4月易科罰金執行完畢，再度犯案。

彭「三犯」後，2018年10月在公車上性騷擾女乘客，再被新北地院判刑6月，經二審駁回檢方上訴告確定，2020年5月執行完畢出監，8月就在基隆的公車上犯案，被起訴後獲被害人撤告。