快訊

影／新北雙溪火警2樓全面燃燒 1名女童受困搶救中

被批失誤太多才失金牌 戴資穎IG說重話「站在場上的不是你」

嫌清潔工掃太慢 醉男竟持刀攻擊遭告傷害

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

柯姓男子租屋在台北市中山區濱江街一處民宅3樓，日前晚間房東請楊姓清潔人員到房內的公共空間打掃，酒醉的柯返家大罵楊三字經，再拿刀架在楊脖子上，楊反抗，手、腳多處遭劃傷。警方到場，楊堅持提告傷害，警方訊後將柯送辦。 

警方調查，柯男（60歲）上月29日晚上7點多，酒醉返家遇見房東請來打掃的楊男（55歲），他認為楊男掃太慢，大罵「你怎麼這麼晚還沒掃完，這樣會吵到我」，楊回「下次會早點掃完」，柯卻情緒爆發，接連辱罵三字經，楊再回「不要亂罵別人父母」，柯拿出身上的折疊刀架在楊脖子上，楊反抗，手遭刀劃傷。

鄰居聽到吵鬧聲報警，警方到場發現現場血跡斑斑，將楊送醫緊急救治，所幸無生命危險，也對柯酒測，酒測值達0.76。

警方將柯帶回派出所偵訊，由於楊堅持提告，警方依傷害罪嫌將柯送辦。

房東要楊男騎機車到出租處打掃，租客柯南酒醉返家竟持刀攻擊。記者蔡翼謙／翻攝
房東要楊男騎機車到出租處打掃，租客柯南酒醉返家竟持刀攻擊。記者蔡翼謙／翻攝

房東 酒測 傷害罪

延伸閱讀

7月25日疫情懶人卡／北市周確診數這區居冠 北車4清潔員確診公廁急清消

2台鐵清潔工確診…北市公布5例足跡 遍及北投家樂福、台北車站等多地

北車清潔工確診傳給女兒 新北增5例三重最多

桃園男酒醉被家人拒門外 當街叫罵涉違保護令送辦

相關新聞

行政院前副祕書長張有惠 涉掏空糖協百萬交保

行政院前副祕書長張有惠，被控擔任台灣糖業協會董事長期間，涉嫌另成立由兒子張介嶺主導的「公益協會」，藉由發放車馬費等名義，...

擁保時捷豪宅遭覬覦 被害人被綁關鐵籠主嫌重判8年

新竹縣民呂男經陳姓友人介紹投資扭蛋機失利，見陳男擁有保時捷、台中市七期豪宅，去年與4名同夥綁走陳男，勒贖500萬，取款時...

泰豐輪胎賣地遭卡 法院裁定南港輪胎15.5億擔保禁賣

泰豐輪胎股份有限公司上月決議以約百億元底價公開標售中壢土地，遭大股東南港輪胎股份有限公司向法院聲請定暫時狀態。智慧財產及...

搭公車摸人私處稱「以後不搭了」求交保　法官：繼續押

男子彭俊傑被控在公車上摸女乘客私處，起訴後羈押，他稱自己須洗腎、有高血壓與僵直性脊椎炎病史，請求交保，還稱以後都不搭公車...

小三幫「公公」摺紙蓮花辯正宮知情 法官不信判賠50萬

陳姓男子外遇張姓婦人十多年，兩人還生下1女，陳妻去年4月間收到張婦對陳聲請通常保護令的開庭通知，才知自己被蒙在鼓裡。陳妻...

考上國安局被退訓 上網揭軍機8萬交保

男子何牧珉考進國家安全局卻被退訓，他上網貼文「國安訓練考試史上最黑暗」，揭露國安局軍官職稱及化名，檢調昨天搜索、拘提何到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。