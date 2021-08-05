嫌清潔工掃太慢 醉男竟持刀攻擊遭告傷害
柯姓男子租屋在台北市中山區濱江街一處民宅3樓，日前晚間房東請楊姓清潔人員到房內的公共空間打掃，酒醉的柯返家大罵楊三字經，再拿刀架在楊脖子上，楊反抗，手、腳多處遭劃傷。警方到場，楊堅持提告傷害，警方訊後將柯送辦。
警方調查，柯男（60歲）上月29日晚上7點多，酒醉返家遇見房東請來打掃的楊男（55歲），他認為楊男掃太慢，大罵「你怎麼這麼晚還沒掃完，這樣會吵到我」，楊回「下次會早點掃完」，柯卻情緒爆發，接連辱罵三字經，楊再回「不要亂罵別人父母」，柯拿出身上的折疊刀架在楊脖子上，楊反抗，手遭刀劃傷。
鄰居聽到吵鬧聲報警，警方到場發現現場血跡斑斑，將楊送醫緊急救治，所幸無生命危險，也對柯酒測，酒測值達0.76。
警方將柯帶回派出所偵訊，由於楊堅持提告，警方依傷害罪嫌將柯送辦。
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