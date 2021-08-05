未戴口罩不服勸竟拉扯摔傷警 遭判3月刑易科罰金9萬元
洪姓男子上月2日傍晚未配戴口罩，行經嘉義市西區吳鳳南路與垂楊路口時，嘉義市警察局新南派出所李姓員警發現，即上前勸導配戴口罩，洪忽然惱怒撥開李手中指揮棒，和李拉扯摔倒導致李受傷，檢察官訊後依傷害罪聲請簡易判決，院方判處3月徒刑，得易科罰金9萬元。
洪姓男子在疫情警戒的7月2日下午5時許，在外未戴口罩被李姓員警勸導，明知李姓警員為依法執行職務公務員，因惱怒員警勸導，先徒手撥開警員手中指揮棒後，並出手強行拉扯警員致兩人跌倒在地，使李姓警員頸部挫傷、擦傷、左手肘、手部擦傷、左膝擦傷。
檢察官偵訊時，洪男坦承犯行，檢方認為，洪以徒手方式攻擊員警之動機、手段，妨害警察執行職務，蔑視國家公權力之情形、程度造成被害員警受傷，所為係犯刑法妨害公務及傷害罪，請法官從一重之傷害罪處斷，並向法官聲請簡易判決處刑。
法官審酌洪的身心、作為，及導致李姓員警受傷狀況，認定洪男犯傷害罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，可上訴。
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