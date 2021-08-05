小三幫「公公」摺紙蓮花辯正宮知情 法官不信判賠50萬

陳姓男子外遇張姓婦人十多年，兩人還生下1女，陳妻去年4月間收到張婦對陳聲請通常保護令的開庭通知，才知自己被蒙在鼓裡。陳妻提損害賠償訴訟，張婦則說陳的父親過世時，她帶著女兒赴靈堂跪拜、摺元寶和蓮花，「大家都看到」，主張陳妻已超過請求權時效。一審判陳與張婦連帶賠償50萬元；張婦上訴，台灣高等法院駁回確定。

陳妻在桃園市龜山區經營油漆行，和丈夫從2000年結婚至今，育有2子。陳妻指控，張姓婦人從2006年起就勾搭她丈夫，還有私生女，2008年4月間由丈夫辦理認領登記，她直到收到法院的開庭通知，覺得疑惑，質問丈夫才知他腳踏兩條船。

張婦則表示，多年來為陳操持家務、帶陳的母親看醫生、替陳打理租屋事宜，2013年陳父過世，她和女兒也到靈堂摺元寶、蓮花座，陳妻也有看到。張婦說，2016年5月21日她曾和陳在油漆行門口爭吵，還衝撞鐵捲門，之後也多次到油漆行找陳，但這些年來陳妻從未向她求償，早就超過2年的請求權時效。

張姓婦人因多次遭陳毆打而到精神科就醫，兩人雖在2019年12月間擬訂「分手協議書」，但未簽署；去年3月她以遭毆為由聲請核發通常保護令，法院命陳要遠離張婦住處。高等法院認定陳與張婦共同侵害陳妻配偶身分法益的行為持續到前年底或去年初。

因張婦是在陳父公祭場合帶女兒祭拜，以一般友人的身分入場，加上親友也證稱沒看過張婦，高院認為這不能證明陳妻已知丈夫出軌。此外，陳雖認領私生女，但他不敢讓妻子知道，把私生女的戶籍登記在陳母的地址，因陳妻與2子的戶籍並不在那兒，且陳還對外稱張婦是公司會計、未承認交往，高院也認為陳刻意隱瞞外遇。