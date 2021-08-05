行政院前副祕書長張有惠 涉掏空百萬交保
行政院前副祕書長張有惠，被控擔任台灣糖業協會董事長期間，涉嫌另成立由兒子張介嶺主導的「公益協會」，藉由發放車馬費等名義，挪用糖協3千2百萬資產，其中有5百萬疑用來酬庸無給職董監事，調查局昨天搜索約談張有惠等人到案，台北地檢署今天凌晨命張有惠100萬元交保。
此外，「公益協會」核心幹部林文山、李元和、會計黃琇玲各交保20萬元。
據了解，張有惠曾是行政院前秘書長，一度捲入我國教育史上最大弊案「景文案」，當時景文集團張萬利父子涉非法挪用景文技術學院的學雜費及校務基金，以購地等名義從景文高中、景文技術學院掏空校產達9億2千多萬元， 張萬利當年潛逃加拿大，被為10大通緝要犯。
全案經檢方起訴包括張有惠、教育部前部長楊朝翔、次長林昭賢共37七人，然經7年偵審，半數被告因檢察官逾期上訴而無罪定讞，被形容是檢方史上最大挫敗。
據調查，台灣糖業協會每年可有5百萬元預算用來贊助公益，該協會基金用途限定為協助糖業發展、舉辦員工福利事業及公益用途。張有惠被檢舉2012年出任董事長期間，巧立名目成立一間公益協會，輾轉將糖協會資金以「贊助公益」名義匯出，事實上有數百萬元是無給職酬傭董監事。
張有惠爭議頗多，2000年政黨輪替前，他擔任糖協董座，卻被控修改捐助章程並，以更名「武智基金會」方式，將原應由台糖派任董監事規定改為自聘，此後脫離官方掌控，涉將基金會80億元資產變成私產。台糖當時開啟長達十餘的年追產官司，2013年法院裁定，同意台糖變更武智基金會捐助章程並改回「糖業協會」，重掌主導權。
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