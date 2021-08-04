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泰豐輪胎賣地遭卡 法院裁定南港輪胎15.5億擔保禁賣

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

泰豐輪胎股份有限公司上月決議以約百億元底價公開標售中壢土地，遭大股東南港輪胎股份有限公司向法院聲請定暫時狀態。智慧財產及商業法院今裁定，南港輪胎只要提出15億5千萬元擔保後，便可禁止泰豐在本案訴訟確定前，執行賣地決議。

泰豐輪胎在中壢有4.4萬坪多土地，分別登記在由泰豐輪胎00%持股的泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司底下。泰豐董事會六月決議出售中壢的土地，七月通過以約百億元底價公開標售，預計8月18日開標。

南港輪胎認為，泰豐輪胎在中壢的廠房所坐落的桃園市中壢區普義段共49筆土地價值逾新臺幣百億元，而泰鑫、泰誠公司股權，屬相對人主要部分的財產，6月15日召開的董事會中，逕自通過出售泰鑫公司股權、泰誠公司股權及土地決議，不理會南港輪胎人制止的請求，並拒絕將6月15日的決議提交股東會決議。南港輪胎主張決議欠缺合法性，因而向法院聲請暫時狀態處分。

法院裁定內容指出，泰豐對於公開標售的決議違反公司法，如果開標並簽訂買賣契約後，將無法回復，若毀約更可能面臨高額違約金，影響營運，進而影響到南港輪胎持有的泰豐股份，遭受差價。

法院斟酌定暫時狀態的損害以及未來南港輪胎勝訴的可能，還有泰豐營運與第三人交易的安全，因此裁定南港輪胎只要提出15億5千萬元擔保後，便可禁止泰豐在本案訴訟確定前，執行賣地及2子公司股權。可抗告。

泰豐輪胎欲出售中壢的4.4萬坪土地。圖／CBRE提供
泰豐輪胎欲出售中壢的4.4萬坪土地。圖／CBRE提供

泰豐輪胎 公司法 桃園

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