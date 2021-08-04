行政院前秘書長張有惠 涉掏空台糖協會500萬送辦

台糖協會前董事長張有惠被控利用職職務之便，掏空挪用協會基金5百萬元，調查局與廉政署今天兵分4路、搜索約談張有惠等人，晚間依刑法背信罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，張有惠曾是行政院前秘書長，一度捲入我國教育史上最大弊案「景文案」，當時景文集團張萬利父子涉非法挪用景文技術學院的學雜費及校務基金，以購地等名義從景文高中、景文技術學院掏空校產達9億2千多萬元，張萬利當年潛逃加拿大，被為10大通緝要犯。

案經檢方起訴包括張有惠、教育部前部長楊朝祥、次長林昭賢共37人，經7年偵審，半數被告因檢察官逾期上訴而無罪定讞，被形容是檢方史上最大挫敗。