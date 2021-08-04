嘉義縣2男疑為買毒竟連夜「拆橋」 撬走29個鐵欄杆變賣

50多歲的李姓、陳姓男子疑缺錢買毒，7月底起接連幾天深夜到嘉義縣溪口鄉阿蓮庄橋，涉撬開螺絲搬走大量欄杆、基座，載至廢鐵廠變賣得手2萬多元，鄉公所員工3天前發覺失竊立即報案；警方從廢鐵廠循線逮2人，今依加重竊盜罪嫌送辦，若影響橋梁通行安全，擬另偵辦公共危險罪嫌。

據了解，家住嘉縣大林鎮的李姓男子，有毒品、竊盜前科的，住溪口鄉的陳姓男子有毒品、殺人及強制性交罪等前科，兩人曾為獄友，疑因缺錢買毒，又發覺近期鐵價上漲才犯案，落網後懊悔不已。

警方查出，李姓、陳姓男子7月底起到8月1日，每天晚間駕車到溪口鄉的阿蓮庄橋，用板手、螺絲起子將螺絲撬開，偷走鐵欄杆、基座，隔天就到廢鐵廠變賣，共撬開29個鐵欄杆、27個基座，部分拿去變賣後得手2萬多元，現場還留下不少鐵護欄沒取走。

溪口鄉公所員工2日上午巡視發現橋上護欄不見，立即通報警方協尋，估計損失上百萬元，民雄警分局向轄內鐵工廠發出失物通報，1間廢鐵廠老闆看到後，經比對，才發現竟是近日送到廠內的廢鐵，急忙聯繫分局。