網傳打AZ疫苗無法入境歐美 調查局查辦2網友
網路指出有接種AZ疫苗者無法入境歐美，還有宏泰市場傳出確診等訊息，調查局陸續查出2網友涉案，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
臉書傳言「美國已經拒絕AZ疫苗的合法性，在台灣打完AZ疫苗的留學生是不能入境美國的，07/01起歐盟也不允許AZ疫苗納入疫苗護照，必須重打合法的世衛認定疫苗，換句話說台灣這100多萬已經打完AZ疫苗的人，不能入境美歐」等訊息。
調查局台北市調查處追查，歐美國家並未拒絕接種AZ疫苗者入境，相關檢疫隔離規定視入境者狀況有所區隔，該訊息恐誤導民眾、干擾防疫政策，經查是南部朱姓男子所散布，約談朱男到案，朱男證實散布訊息，表示未經查證即轉傳至臉書。
另LINE傳指出「宏泰市場又中鏢！「好朋友」「雞肉攤」「早餐」與「小籠包」」等訊息，調查局查證，宏泰市場雖傳出某水果攤販疑出現確診個案，但PCR篩檢結果為陰性，宏泰市場無任何確診個案，經查是北部趙姓女子散布，2度約談未到案，依法送辦。
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