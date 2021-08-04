「以為他是我貴人」名媛再批萬海航運總裁

厲馥華（中）、陳清治（右2）二人投資的第一個地產開發項目「珠寶峰景」動土典禮。圖／厲馥華提供

名媛厲馥華控告萬海航運總裁陳清治不法害她損失近13億新台幣，台北地檢署偵結依偽造文書、背信罪嫌起訴陳清治。厲馥華今天再度對外批評陳清治，指陳「追不到我就要毀了我」、「我的事情只是陳清治慣犯其中一個重大受害者」。

台北地檢署起訴指出，陳清治2015年跟厲馥華在香港開設PGC（Prosperous Global China Holding Limites）公司，陳片面撰擬他投資的怡春公司對PGC有1000萬英鎊債權，指示怡春員工製作借款契約書，再交由個人財務主管趙京紅，將契約書電郵給人在上海的厲馥華簽署；厲署名後回傳，趙發現契約書的還款日期誤載，陳卻指示趙不需經過厲同意，擅自將還款日期更改提前一年；陳清治未忠實公司業務及善盡管理人注意義務，為PGC謀取利益。

厲馥華指出她遭陳清治涉嫌偽造文書的署名。記者蔡翼謙／攝影

厲馥華今天在國巨律師事務所召開記者會表示，該千萬英鎊偽造貸款文書害PGC被解散清算；陳是印出文書後掃描給她，她連正本都沒看到就簽名。陳事後將文書拿來稀釋她的股分，拿掉她PGC的董事席位。而怡春公司總裁就是陳清治本人。

厲說，2015年透過妹妹認識陳清治，因她長年在國外，很少看台灣新聞，當時不知道陳是萬海總裁，直到兩人到越南洽談組建基金工事，陳才說出身分，稱「世界上只有2件事我不知道，第1我不知道我有多少錢，第2我不知道我有多少公司」。

厲說，陳當時為追求自己，還借錢給她弟弟，想要拉攏她弟弟，「我覺得陳很可憐，這年紀應該在家含飴弄孫，難道希望在過世前不斷出入法院？陳83歲，屬虎，做出這種老虎張口傷人事情，我非常遺憾，我以為他是我生命中貴人」。

厲指出，現在陳家萬海航運股票大漲，是股票王，卻沒有善盡社會企業責任，偽造千萬英鎊債務，把很賺錢的公司解散清算；PGC公司投資第一個項目淨利270多萬英鎊，她跟陳將這270多萬英鎊拿來投資第二個項目房產，現在該房產價值增加3倍到1200萬英鎊，若不是陳惡意背信，PGC現在已經是非常賺錢的公司。

厲說，PGC被清算後，員工薪資、所有運營費用、公司客戶損失都是自己用房子抵押現金還錢，自己現在身無分文，連回台灣的機票都是貴人幫忙付的，但自己也因為這件事變得更強大，想藉媒體朋友呼籲大家，人生中碰到任何事情只要撐得過來，傷害你的人都是你人生中的養份，會讓你更開心的站起來。

厲馥華（右2）、陳清治（左2）二人投資第一個地產開發項目的晚宴。圖／厲馥華提供