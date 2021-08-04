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張鏡湖女兒遭指領高薪、背信提告連敗 高院：合理查證

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

校產高達數百億元的文化大學，董事長「難產」，前董事長張鏡湖女兒張海燕所屬的「家族派」與文大校友總會前理事長黃有良等「校友派」僵持不下。張女不滿黃和「華岡人護校正義聯盟」總召陳金龍、秘書長何邦碩散播「忠奸之辨」一文，以「亂源之首」、「作奸犯科」言詞汙衊，提告求償100萬元、要求道歉，但接連敗訴。

黃有良、陳金龍、何邦碩共同署名的「忠奸之辨-致敬全體華岡人」文章去年8月間在LINE群組流傳，內容寫道「華岡培養了一小撮在校工作的偽君子、真小人。全為一己之私而害校，…完全是因彼此利害而結合，因分贓不均而分離。…支持教育部聲請法院派臨時董事，代行董事長職權，真正地出賣文大」。

文章也指「創辦人孫女、故董事長張鏡湖之女張海燕才是亂源之首，其一心一意要擔任文大董事長，但其作奸犯科的行為，絕對是德不配位。其不但被依偽造文書判決有罪，更涉嫌背信」。

文大董事張海燕一審敗訴，她上訴主張名譽權遭侵害，因此請求黃等3人連帶給付100萬元，並在相關群組刊登3日道歉聲明。

台灣高等法院認為，黃等人一部份的言論並沒有具體指明「對象是誰」，難以認定張海燕名譽受損害；而文大為私人興學的學校，具有公共性及自主性，董事職務執行、董事會營運事務與公共利益有關，為可受公評之事。

高院認為，黃有良等人經合理查證，確信張海燕有涉犯偽造文書罪、支領高額薪資、涉嫌背信罪等行為，依據客觀事實發表言論也不構成侵權。此外，何邦碩依據張女的行為表現而提出主觀批評意見，高院認為屬表達自身觀感，未逾越合理評論程度。

因張海燕所列舉的言論都不符侵權行為要件，高等法院今判黃等3人不用賠償，也不用刊登道歉聲明。

中國文化大學。圖／聯合報系資料照
中國文化大學。圖／聯合報系資料照

偽造文書 文化大學

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