拒絕米其林評鑑 北巿餐廳提告訴請禁止密探上門

北巿餐廳「WOKHEI」不認同米其林評鑑制度，不希望密探上門評鑑料理，經去函法國米其林總部也未獲回應。圖／聯合報系資料照

北巿餐廳「WOKHEI」不認同米其林評鑑制度，不希望密探上門評鑑料理，經去函法國米其林總部未獲回應後，律師今天赴台北地院開庭，訴請保護餐廳權利並禁止米其林密探上門。

台北巿餐廳鍋氣（WOKHEI）委任律師田振慶於開庭前接受媒體聯訪表示，餐廳並不是要反對米其林，是對於米其林制度存疑，認為評鑑標準「不」明確、過程「不」透明、評審員來歷「不」明，而且餐廳並「沒有」義務接受評鑑，因此日前提起民事訴訟向法院爭取餐廳自由權，希望未來能拒絕米其林密探來訪。

田振慶表示，餐廳願意接受所有料理的評價，但為了維護美食多元化與持續創新，不想參與任何的評比，希望藉此機會，維護餐廳權益，餐廳仍是很歡迎熱愛料理的客人給予主廚回饋意見。

田振慶指出，基於民法第18條所保障的「人格權」，包括跟他人簽訂與不簽訂契約的自由，而餐廳與顧客雙方是販售美食及享用美食的契約關係，契約自由的意旨即餐廳有權拒絕顧客上門，但米其林的密探制度，卻強迫與餐廳締約，並自作主張評分後公布，姑且不論評鑑公允與否，但已明顯侵害了餐廳的人格權。

媒體詢問，如果法院判決餐廳勝訴，要如何禁止密探上門；田振慶回應，米其林是個誠信公司，相信會尊重法院判決。