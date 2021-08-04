疫情三級警戒期 法務部完成波蘭煙毒犯移交

法務部在中央流行疫情指揮中心協助下，於疫情三級警戒期間，完成首件波蘭煙毒犯受刑人移交程序；法務部長蔡清祥表示，我國與歐陸其他國家，正低調進行司法互助簽署作業，未來會擴大合作共同打擊犯罪。

蔡清祥說，波蘭與台灣的歷史、國情相似，二次大戰時遭受納粹壓迫，大戰後再受蘇聯入侵壓制，與台灣一樣堅決抵抗共黨，兩國惺惺相惜；蔡說，參訪波蘭時面晤6個國家的司法部長、次長，希望未來與歐盟有更多合作機會。

國際及兩岸司代理司長汪南均說，國際司法互助牽涉外交機密、偵查機密，辦理相關業務並不容易；部辦事檢察官林明誼手上曾完成5個國家的司法互助簽署，林說，辦司法互助的檢察官要懂國際合作之道，否則會被牽著鼻子走。

法務部說，今年5月17日與波蘭司法部、波蘭台北辦事處、外交部、駐波蘭代表處、桃園地方檢察署完成首件波蘭受刑人移交程序。

移交的波蘭籍受刑人，因違反毒品危害防制條例案件在監獄服刑，他在台波合作協定完成簽署生效後，即提出申請移交回波蘭服刑，法務部召開審議小組審議通過，再核發遣送受刑人命令，交由桃園地檢署執行移交。