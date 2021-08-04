快訊

直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩度偷渡來台打工 越南移工想返國照顧家人自首判2月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

越南籍阮姓移工兩度偷渡來台打工，因越南家庭需要照顧，向台南市專勤隊自首，台南地院認他犯未經許可入國罪，處2月徒刑，且於刑期執行完畢後驅逐出境。圖／本報資料照
越南籍阮姓移工兩度偷渡來台打工，因越南家庭需要照顧，向台南市專勤隊自首，台南地院認他犯未經許可入國罪，處2月徒刑，且於刑期執行完畢後驅逐出境。圖／本報資料照

越南籍阮姓移工6年多前合法入境工作後逃逸被警查獲，遣返回國，未料，2017年底偷渡入境，2019年間被查獲後驅逐出境，今年3月間又以美金2000元代價，經仲介再次偷渡上岸，在嘉義縣大埔鄉非法打工，直至7月初，他因越南家庭需要照顧，主動向移民署台南市專勤隊自首，台南地院認他犯未經許可入國罪，處2月徒刑，且於刑期執行完畢後驅逐出境，可上訴。

檢方指出，阮於公務員發覺前，即自承本件犯行，建請依法減輕其刑外，審酌阮為越南籍人士，迭遭強制驅逐出國後，又再非法入境，顯不宜在我國續居，建請依法併予諭知他於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台南地院審酌，阮為求來台灣打工，竟以偷渡方式入境我國，妨害我國政府對於外國人入出境管理的正確性與國家安全維護，且阮第2次偷渡入境，漠視我國律法，未能記取教訓，所為很不應該。

而且考量他犯後坦承犯行態度，及在台期間從事農業工作、家庭經濟狀況等，量處2月徒刑，可易科罰金，且於於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢警調查，阮於2014年間合法入境工作，後因逃逸遭廢止居留許可，為警查獲，2017年11月間遭強制驅逐出國。未料，他於2017年12月間，以偷渡方式非法入境，經查獲後，2019年間遭強制驅逐出國。

然而，他向自稱「HONG」身分不詳成年人，以美金2000元代價，透過HONG仲介，今年3月2日，自越南中部某海港搭乘船隻，並於同年月5日，在我國某處海岸偷渡上岸，並輾轉至嘉義縣大埔鄉某處非法打工。

據調查，阮欲返回越南照顧親人，7月6日自行前往移民署南區事務大隊台南市專勤隊自首，案件才曝光。

偷渡 越南 移民署

相關新聞

兩度偷渡來台打工 越南移工想返國照顧家人自首判2月

越南籍阮姓移工6年多前合法入境工作後逃逸被警查獲，遣返回國，未料，2017年底偷渡入境，2019年間被查獲後驅逐出境，今...

僅賣1.5公克安非他命 桃園毒女求減刑仍遭判5年半

桃園古姓女子有多項毒品前科，近期又前後販賣1公克、0.5公克的安非它命給2名買家，一共賺得3000元，但販毒情資早被警方...

2榮民2天前已死 退輔專員貪1.8萬急難金破功

退輔會新北市榮民服務處張姓專員因「父親生病、兒子車禍肇事」需錢孔急，將腦筋動到急難救助金上頭，他以傅姓榮民、遺眷6人名義...

王中平兒韓靖輸入含尼古丁煙彈 認罪獲緩起訴

藝人王中平、余皓然的兒子韓靖，去年涉嫌從大陸地區購買50盒含有尼古丁成分的電子霧化煙彈，遭台北關關務人員開箱查驗，並檢驗...

女騎士闖紅燈挨罰2700元 無畫面佐證讓她順利撤罰

劉姓女子前年9月11號騎乘機車在台中市三民路、成功路口闖紅燈，被員警攔停後開罰2700元，並記違規點數3點，但事隔1年後...

你搞得我好亂！ 兩段式與直接左轉標誌並存 騎士懵了

高雄市左營區中華陸橋旁的翠華路與中華一路口，在翠華路口的停止線兩側，出現機車須兩段式左轉，以及機車可直接左轉的2種指示標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。