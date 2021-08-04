兩度偷渡來台打工 越南移工想返國照顧家人自首判2月

越南籍阮姓移工兩度偷渡來台打工，因越南家庭需要照顧，向台南市專勤隊自首，台南地院認他犯未經許可入國罪，處2月徒刑，且於刑期執行完畢後驅逐出境。圖／本報資料照

越南籍阮姓移工6年多前合法入境工作後逃逸被警查獲，遣返回國，未料，2017年底偷渡入境，2019年間被查獲後驅逐出境，今年3月間又以美金2000元代價，經仲介再次偷渡上岸，在嘉義縣大埔鄉非法打工，直至7月初，他因越南家庭需要照顧，主動向移民署台南市專勤隊自首，台南地院認他犯未經許可入國罪，處2月徒刑，且於刑期執行完畢後驅逐出境，可上訴。

檢方指出，阮於公務員發覺前，即自承本件犯行，建請依法減輕其刑外，審酌阮為越南籍人士，迭遭強制驅逐出國後，又再非法入境，顯不宜在我國續居，建請依法併予諭知他於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台南地院審酌，阮為求來台灣打工，竟以偷渡方式入境我國，妨害我國政府對於外國人入出境管理的正確性與國家安全維護，且阮第2次偷渡入境，漠視我國律法，未能記取教訓，所為很不應該。

而且考量他犯後坦承犯行態度，及在台期間從事農業工作、家庭經濟狀況等，量處2月徒刑，可易科罰金，且於於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢警調查，阮於2014年間合法入境工作，後因逃逸遭廢止居留許可，為警查獲，2017年11月間遭強制驅逐出國。未料，他於2017年12月間，以偷渡方式非法入境，經查獲後，2019年間遭強制驅逐出國。

然而，他向自稱「HONG」身分不詳成年人，以美金2000元代價，透過HONG仲介，今年3月2日，自越南中部某海港搭乘船隻，並於同年月5日，在我國某處海岸偷渡上岸，並輾轉至嘉義縣大埔鄉某處非法打工。

據調查，阮欲返回越南照顧親人，7月6日自行前往移民署南區事務大隊台南市專勤隊自首，案件才曝光。