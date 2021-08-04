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疫情在家 北市婦幼隊提醒兒少性剝削的「數位犯罪」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

今年暑假適逢疫情影響，家中兒童及少年也減少去教育等機構單位學習，兒少在家時間拉長，使用手機、電腦的機會增加。北市警局統計，截至7月底查獲兒少性隱私影像遭侵害相關的案件計有45件，占兒少性剝削案件75％，數位犯罪環境需兒少家長多加留意。

北市警局婦幼警察隊指出，數位影像易於傳播及複製，若發生影像侵害案會對被害人影響大且深遠；兒少性剝削案件統計至今年7月30日止，侵害兒少隱私影像案件有45件，占總案件75%，婦幼隊獲報後會積極蒐證，並通報網路組同仁協助影像處置。

兒少性剝削案還有從事性交易、坐檯陪酒等類型，婦幼隊7月23日與萬華分局合作，以優勢警力破獲西門町2間涉性剝削案的卡拉ok店，該店有協助未成年少年坐檯陪酒、對價的猥褻行為，警詢後台北地檢署指揮檢察官聲押獲准，後續擴大清查其他待證事實。

婦幼隊強調，兒少性剝削的預防與查緝工作會並進，提供兒少安全友善的環境；也呼籲，若發現身旁有兒少疑似受到性剝削時，立刻撥打113專線尋求協助。

北市警婦幼隊指出，兒少性剝削的預防與查緝工作會並進，若有兒少疑似受到性剝削請立刻撥打113專線。記者翁至成／翻攝
北市警婦幼隊指出，兒少性剝削的預防與查緝工作會並進，若有兒少疑似受到性剝削請立刻撥打113專線。記者翁至成／翻攝
北市警婦幼隊指出，兒少性剝削的預防與查緝工作會並進，若有兒少疑似受到性剝削請立刻撥打113專線。記者翁至成／翻攝
北市警婦幼隊指出，兒少性剝削的預防與查緝工作會並進，若有兒少疑似受到性剝削請立刻撥打113專線。記者翁至成／翻攝

北市 未成年

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