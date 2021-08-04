王中平兒韓靖輸入含尼古丁煙彈 認罪獲緩起訴

藝人王中平、余皓然的兒子韓靖，去年涉嫌從大陸地區購買50盒含有尼古丁成分的電子霧化煙彈，遭台北關關務人員開箱查驗，並檢驗出含有尼古丁成分，全案依藥事法送辦。士林地檢今天偵結，檢方認為韓靖坦然認罪，庭訊態度佳，予以緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，24歲韓靖明知含有尼古丁的電子煙油，是藥事法規範藥品，應先向衛福部申請核准，始可輸入，卻輸入禁藥，向真實姓名不詳的男子，花新台幣2千元買含有尼古丁成分的電子霧化煙彈50盒，以航空貨運快遞方式寄到台灣，從大陸地區輸入未經核准而禁止輸入含有尼古丁成分電子煙。

去年12月16日，電子霧化煙彈包裹送至桃園國際機場的快遞貨物專區，台北關人員開箱查驗貨物，發現實際來貨是電子霧化煙彈，經檢驗其成分還有尼古丁，全案由航空警察局移送法辦。