快訊

【0804確診地圖】本土新增20例、死亡+0！新北群聚再爆14例

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王中平兒韓靖輸入含尼古丁煙彈 認罪獲緩起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人王中平、余皓然的兒子韓靖，去年涉嫌從大陸地區購買50盒含有尼古丁成分的電子霧化煙彈，遭台北關關務人員開箱查驗，並檢驗出含有尼古丁成分，全案依藥事法送辦。士林地檢今天偵結，檢方認為韓靖坦然認罪，庭訊態度佳，予以緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，24歲韓靖明知含有尼古丁的電子煙油，是藥事法規範藥品，應先向衛福部申請核准，始可輸入，卻輸入禁藥，向真實姓名不詳的男子，花新台幣2千元買含有尼古丁成分的電子霧化煙彈50盒，以航空貨運快遞方式寄到台灣，從大陸地區輸入未經核准而禁止輸入含有尼古丁成分電子煙。

去年12月16日，電子霧化煙彈包裹送至桃園國際機場的快遞貨物專區，台北關人員開箱查驗貨物，發現實際來貨是電子霧化煙彈，經檢驗其成分還有尼古丁，全案由航空警察局移送法辦。

韓靖在面對檢警訊問時，皆坦承不諱，直接坦承購買有尼古丁的電子煙。檢察官認為，韓靖無前科素行良好，偵查中坦然面對直承犯行，庭訊態度甚佳，因一時失慮方肇犯行，歷經司法偵查程序應有所警惕，給予啟新機會，以緩起訴處分，緩起訴期間1年，並支付公庫1萬元。

余皓然、韓靖母子檔上年代MUCH台「聽媽媽的話」。圖/年代MUCH台提供
余皓然、韓靖母子檔上年代MUCH台「聽媽媽的話」。圖/年代MUCH台提供
余皓然和王中平帶兒女上年代MUCH「聽媽媽的話」。圖／年代提供
余皓然和王中平帶兒女上年代MUCH「聽媽媽的話」。圖／年代提供

警察 桃園 機場

延伸閱讀

王彩樺進民視「內心煎熬」 絕美女兒哭哭導演邀約

懷疑余皓然出軌　王中平蒐證一年攤牌真相揭開糗翻！

王中平「黃金」禍闖大了 網留言余皓然：別給他飯吃

王彩樺「黃金」腳狠踩背 龍天翔嘆「舒服」網歪樓大驚

相關新聞

王中平兒韓靖輸入含尼古丁煙彈 認罪獲緩起訴

藝人王中平、余皓然的兒子韓靖，去年涉嫌從大陸地區購買50盒含有尼古丁成分的電子霧化煙彈，遭台北關關務人員開箱查驗，並檢驗...

女騎士闖紅燈挨罰2700元 無畫面佐證讓她順利撤罰

劉姓女子前年9月11號騎乘機車在台中市三民路、成功路口闖紅燈，被員警攔停後開罰2700元，並記違規點數3點，但事隔1年後...

你搞得我好亂！ 兩段式與直接左轉標誌並存 騎士懵了

高雄市左營區中華陸橋旁的翠華路與中華一路口，在翠華路口的停止線兩側，出現機車須兩段式左轉，以及機車可直接左轉的2種指示標...

拿治癌藥紫杉醇技術騙投資 天擎董座判關3年10月

天擎生化科技公司董事長侯君鍵宣稱公司有萃取「紫杉醇」的關鍵技術，欺騙投資人購買公司股票吸金，不法所得2143萬元，一、二...

酒駕再犯 多納橋撞死夜拍攝影人 她辯：他們沒閃

高雄市盧姓女子晚間無照偷開兒子的轎車到友人家中喝酒，返家時行經茂林區萬山巷多納大橋處，疑未注意車前狀況，不慎撞上在橋旁架...

竊盜慣犯偷家扶愛心零錢箱500元 法官加重其刑判3月

基隆市一名洪姓男子有多次竊盜前科，才剛出獄又因缺錢花用犯案，到某早餐店把家扶中心的愛心零錢箱整個偷走，內有現金約500元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。