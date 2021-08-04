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王中平兒韓靖輸入含尼古丁煙彈 認罪獲緩起訴
藝人王中平、余皓然的兒子韓靖，去年涉嫌從大陸地區購買50盒含有尼古丁成分的電子霧化煙彈，遭台北關關務人員開箱查驗，並檢驗出含有尼古丁成分，全案依藥事法送辦。士林地檢今天偵結，檢方認為韓靖坦然認罪，庭訊態度佳，予以緩起訴處分。
緩起訴處分書指出，24歲韓靖明知含有尼古丁的電子煙油，是藥事法規範藥品，應先向衛福部申請核准，始可輸入，卻輸入禁藥，向真實姓名不詳的男子，花新台幣2千元買含有尼古丁成分的電子霧化煙彈50盒，以航空貨運快遞方式寄到台灣，從大陸地區輸入未經核准而禁止輸入含有尼古丁成分電子煙。
去年12月16日，電子霧化煙彈包裹送至桃園國際機場的快遞貨物專區，台北關人員開箱查驗貨物，發現實際來貨是電子霧化煙彈，經檢驗其成分還有尼古丁，全案由航空警察局移送法辦。
韓靖在面對檢警訊問時，皆坦承不諱，直接坦承購買有尼古丁的電子煙。檢察官認為，韓靖無前科素行良好，偵查中坦然面對直承犯行，庭訊態度甚佳，因一時失慮方肇犯行，歷經司法偵查程序應有所警惕，給予啟新機會，以緩起訴處分，緩起訴期間1年，並支付公庫1萬元。
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