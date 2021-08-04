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女騎士闖紅燈挨罰2700元 無畫面佐證讓她順利撤罰

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

劉姓女子前年9月11號騎乘機車在台中市三民路、成功路口闖紅燈，被員警攔停後開罰2700元，並記違規點數3點，但事隔1年後劉女不服，認為她是「騎車」不是開車，又沒照片佐證她闖紅燈，提行政訴訟爭一口氣。後來因路口監視器畫面因超過時間被洗掉，員警職務報告也沒描述舉發過程，高雄地方法院最後依事證不足，撤銷劉女罰單

判決指出，前年9月11日晚間8時許，劉女騎機車到台中市三民路口，因闖紅燈被員警攔查後吞下罰單，劉女在期限內未到案，也沒向裁決單位提出陳述，因此去年底被高雄市交通局裁罰2700元、並記違規點數3點。

劉女收到罰單後發現裁決書寫「汽車」，當時她卻是騎車被攔，並不是裁決書所寫的「汽車駕駛人」，且裁決書又沒拍到她有闖紅燈等證據，不能單憑員警的指述就認定她違規，認為處分過重，爭取撤罰。

高市交通局反駁，認為員警專業訓練，不可能誤判，劉女自己也在告發單簽名，劉女收到裁決書後要求提出影像佐證，但距離告發已事隔超過一年，當時監視器畫面早被覆蓋；不過，當場舉發違規並不以影像為舉證要件，即使沒有監視器畫面或是違規當時畫面佐證，劉女違規過程有被員警目擊，已符合告發程序。

高雄地方法院審理時，法官依據員警職務報告內容，認為裁罰是根據員警的舉發單及職務報告為主，雖然劉女有簽名，但僅能證明劉女已經受到舉發通知單，不能用簽名當成承認違規的證據，職務報告也沒寫到目擊過程，以及員警與劉女所處的相對位置。

法官認為，交通局如果認為劉女有闖紅燈，應該積極舉證，但審理期間仍提不出相應證據，因違規事證不足，判撤銷劉女罰單，可上訴。

劉姓女子騎機車闖紅燈，事隔一年多以後她提出申訴，因路口監視器畫面已被洗掉，加上警方當時沒有錄影、拍照存證，因此順利撤罰，紅燈示意圖。記者張議晨／攝影
劉姓女子騎機車闖紅燈，事隔一年多以後她提出申訴，因路口監視器畫面已被洗掉，加上警方當時沒有錄影、拍照存證，因此順利撤罰，紅燈示意圖。記者張議晨／攝影

罰單 監視器 台中市

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