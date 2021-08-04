你搞得我好亂！ 兩段式與直接左轉標誌並存 騎士懵了

高雄市左營區中華陸橋旁的翠華路與中華一路口，在翠華路口的停止線兩側，出現機車須兩段式左轉，以及機車可直接左轉的2種指示標誌，可不可左轉的標誌並存，常令機車騎士混淆，無所適從，不知該遵守哪面交通標誌的指示，不禁直稱被高雄的交通標誌搞得好亂。

據機車騎士投訴，這路口右邊是圓型的機車兩段式左轉標誌，左邊的指示標誌卻寫著「機車請依號誌直接左轉」，每當經過這路口，就看得傻眼，「不知道該遵守哪面交通標誌？」騎士說，要是遇到警察取締沒兩段式左轉，又該如何是好。

高雄市警交通大隊執法組長鄭德仁看到這路口的圖片，也不知道交通標誌工程上出現什麼問題，急著向市府交通局查詢，得悉是工程單位「忘了拆了」，表示機車騎士如果沒兩段式左轉，警方不會取締。