拿治癌藥紫杉醇技術騙投資 天擎董座判關3年10月

天擎生化科技公司董事長侯君鍵宣稱公司有萃取「紫杉醇」的關鍵技術，欺騙投資人購買公司股票吸金，不法所得2143萬元，一、二審依違反證券交易法判刑3年10月，另公司法部分判刑8月，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，侯君鍵身為非公開發行天擎公司董事長，因公司營運資金短缺，而有增資計畫，他2013年虛偽增資6000萬元，向主管機關辦理增資登記。

侯君鍵明知公司曾取得「紫杉醇注射液」學名藥藥證，但沒有「紫杉醇」專利、開發新藥，藥證也在2013年9月23日註銷，未再展延，而公司也沒有研發中心，卻委請不知情的媒體記者撰寫報導，製造虛偽簡報檔、投資評估報告，讓投資人誤信天擎公司股票有投資價值而購買，或不法利益2143萬元。