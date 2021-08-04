酒駕再犯 多納橋撞死夜拍攝影人 她辯：他們沒閃

高雄市盧姓女子晚間無照偷開兒子的轎車到友人家中喝酒，返家時行經茂林區萬山巷多納大橋處，疑未注意車前狀況，不慎撞上在橋旁架腳架攝影的許姓男子及黃姓男子，許男當晚傷重不治、黃男多處骨折，橋頭地方法院審理後判處5年有期徒刑，盧女上訴高等法院高雄分院、最高法院皆遭駁回。

判決指出，盧女2019年6月3日晚間8時許，駕車到茂林區友人家中與友人喝酒後，返家行經高132線8.6公里處，因酒後駕車致操控能力下降及超速，撞上路旁許男及黃男，警方獲報到場時，盧女坦承是肇事人，並自述當下車速約每小時50公里，明顯超過原速限每小時30公里，警方測得盧女酒精濃度達每公升0.42毫克。

檢方訊問時，盧女雖坦承酒駕，但否認開車撞死人，她辯稱，多納橋汽車駕駛道路白線外與護欄間距過於窄小，許男與黃男如要顧腳架就無法站在白線內，另多納橋在夜間極為寧靜，拍攝者應可先聽到來車駕駛聲，並有足夠時間閃避，加上多納橋晚上黑暗，許、黃等人應可預見站在那會有危險。

現場其他目擊攝影人及黃男則證稱，有車來攝影者彼此都會互相提醒，所以當發現盧女的車接近時，大家都靠向橋邊緣護欄，但該車卻高速往橋的邊緣靠近，且相機雖需要腳架固定，攝影人還是可跨越支架，不至於無法靠在護欄邊。事故發生後，茂林區公所已在該路段架設禁止停車、行人滯留告示牌。

橋院審理後審酌，盧女2017年曾因酒駕在同一路段發生事故遭判緩起訴，未記取教訓又發生酒駕撞死人事件，雙方對調解金額無法達成共識，兼衡盧女靠製作手工藝品賺錢，每月收入約1萬7千元、經濟困難、獨居等生活狀況，判處有期徒刑5年。

事後黃男、許男父母、妻子及2兒子向盧女提起刑事附民事損害賠償責任，橋院判盧女須賠黃男272011元，許男家屬則每人扶養費各百萬以上，2案皆可上訴。 高雄市盧姓女子2019年無照酒駕行經茂林區多納橋附近，疑未注意車前狀況撞橋側欄，造成一死一傷，法院判關5年。非當事人。示意圖／本報資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康