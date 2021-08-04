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竊盜慣犯偷家扶愛心零錢箱500元 法官加重其刑判3月

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名洪姓男子有多次竊盜前科，才剛出獄又因缺錢花用犯案，到某早餐店把家扶中心的愛心零錢箱整個偷走，內有現金約500元。法官判他有期徒刑3個月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，洪男去年11月22日下午3點多，在基隆市某早餐店內，趁工作人員不注意時，涉嫌偷走放在櫃檯上，基隆家扶中心寄放的愛心零錢箱，內有現金約500元，洪男得手後隨即將現金取出，空零錢箱則隨地棄置。

早餐店老闆發現零錢箱不見後，調閱店內監視器畫面查出有人偷走，並報警處理，警方查出洪男涉案，他到案後坦承缺錢行竊，錢已花光。

法官指出，洪男有多次竊盜前科並被判刑，109年6月18日才執行完畢，猶不思惕勵，擅自竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權觀念。在徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上罪，為累犯，依刑法加重其刑。

法官判洪男有期徒刑參月，可易科罰金，未扣案犯罪所得500元，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

竊盜慣犯偷家扶愛心零錢箱500元，法官加重其刑判3月，圖為示意圖。記者游明煌／攝影
竊盜慣犯偷家扶愛心零錢箱500元，法官加重其刑判3月，圖為示意圖。記者游明煌／攝影

基隆 早餐 家扶中心

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