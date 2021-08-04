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邱于軒臉書爆高雄「血淚覆蓋率」 綠營告她散布假訊息

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市議員邱于軒昨天在臉書張貼一張截圖，指市府為衝刺疫苗覆蓋率，要暫緩第一線醫護人員接種第二劑疫苗。有意代表民進黨參選下屆民左營、楠梓區市議員的黃偵琳，今指控邱于軒未經查證散布「假訊息」，到高雄地檢署按鈴提告，盼檢方介入調查。

邱于軒回應，捍衛基層權益是民代責任，她所提的內容都有所本，她會將證據提供司法單位，讓正義更明朗。

邱于軒於粉絲團以「血淚覆蓋率」為標題，表示自己接到醫護人員陳情，要暫緩接種第二劑疫苗，要他們「上戰場但頭盔戴一半」，她拜託衛生局高抬貴手！別讓醫事人員擔心受怕。

黃偵琳說，按嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，若散播有關疫情謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金」，邱于軒議員身為一位公眾人物，有其影響力，一個電子郵件畫面就當證據，爆料之前沒向衛生局查證是否屬實就公佈，這就是刻意在疫情期間散播謠言之行為。

黃偵琳說，邱于軒爆料後，市府衛生局就澄清沒有暫緩施打疫苗狀況，但在市府澄清後，邱于軒也沒有向社會大眾說明並道歉，這樣的行為，已造成高雄防疫上的危害，在全民應當團結抗疫之時，讓醫護人員與市府產生矛盾與不信任，因此她一定要站出來舉發。

對於黃偵琳指控，邱于軒回應，捍衛基層醫護權益本來就是民代責任，她確實是收到醫護人員投訴，不僅一家醫院護理人員傳訊給她，相關發布的訊息都是有所本，沒想到卻被指責是「假訊息」，而且提告者還是左營、楠梓區的參選人，非與她同一選區，可以體會對方黨內初選的壓力。

邱于軒強調，她也會將手邊相關資料，提供給檢方調查，希望透過司法讓正義更明朗，也讓外界體會醫護當下面臨的壓力。

有意代表民進黨參選下屆左營、楠梓區市議員的黃偵琳，今天到高雄地檢署告發國民黨市議員邱于軒散布假訊息。記者張議晨／翻攝
有意代表民進黨參選下屆左營、楠梓區市議員的黃偵琳，今天到高雄地檢署告發國民黨市議員邱于軒散布假訊息。記者張議晨／翻攝
國民黨高雄市議員邱于軒，昨天在個人粉絲頁以「血淚覆蓋率」，發文指市府為提高疫苗覆蓋率，暫緩醫護人員接種第二劑疫苗。圖／翻攝自邱于軒粉絲頁
國民黨高雄市議員邱于軒，昨天在個人粉絲頁以「血淚覆蓋率」，發文指市府為提高疫苗覆蓋率，暫緩醫護人員接種第二劑疫苗。圖／翻攝自邱于軒粉絲頁

衛生局 醫護人員 疫苗

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