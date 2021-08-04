不滿女疏離竟殺死其母傷阿嬤 在押凶手籌50萬求交保

台南市27歲黃恩家與29歲詹姓女子有感情糾紛，今年3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日清晨7時多持鋼刀潛入，要找詹女談判，躲在3樓時被詹母撞見，涉持刀砍傷詹母及阿嬤，經送醫詹母傷重不治，台南地院今天開庭，黃當庭表示籌措50萬元保證金，希望交保在外籌錢，彌補被害人損失，檢方及女方律師均認黃有再犯之虞反對交保，法官表示待評議後裁定。

黃恩家自案發後羈押迄今4個月，律師表示，黃在看守所內抄寫經文數百次，也接受心理諮商，逐漸化解內心情緒，也承認犯罪所有客觀事實，無逃亡之虞，並無羈押的必要。律師認法官可令黃提保證金、限制住居處、定期報到或特定科技監控儀器取代羈押。

經法官詢問，黃恩家表示可提出50萬元具保。他表示，自5年前開始，晚間就難以入眠，現在也是一樣，必須吃安眠藥。

然而，檢方認黃羈押的理由依然存在，且其鑑定報告當中提及他潛在仍有再犯之虞，仍有羈押的必要性。

詹女委任律師表示，死者家屬迄今對此仍感莫名，無端捲入此案，迄今很難再面對此事，因此，委任她出面，並提出書面陳述意見。律師認同檢方意見，認黃仍有再犯的可能，一旦交保在外，讓被害人無形壓力再增加，請法官秉公處理，量處極刑。

檢警調查，黃恩家因與詹女有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予理會，3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日7時30分前，黃持鋼刀潛入，要找詹女談判，躲在3樓房間被詹母發現。