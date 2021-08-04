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只想花20萬和解 法官問凶手：換你媽被殺能接受？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

保全員周遙松與茶藝館劉姓女員工有感情糾紛，去年11月18日兩人在騎樓爭吵，周酒後情緒失控掐住她脖子，再持長達30公分的水果刀刺她左胸殺人桃園地院依殺人罪判周15年徒刑，被害家屬認為刑度太輕，請檢察官上訴。台灣高等法院昨開庭時，周表示只能用20萬元和解，法官反問「如果是你媽媽被殺，你能接受嗎？」

周遙松（64歲）當天上午和劉女約在茶藝館飲酒，下午2點多和劉女一起走出店外時，周突拿刀殺人，隨後棄刀、騎機車揚長而去。劉女因左側肋膜腔出血1200毫升，休克不治。

周事後逃到新北三峽的住家躲藏，桃園警方獲報隨即掌握周的身分，沿街調閱監視器確認他動線，周後來自行到三峽分局二橋派出所投案，桃園警方帶回詢問。

警詢時，周坦承殺人，辯稱自己和劉女有交往，不滿她和其他男子曖昧而找她理論，而且當下雙方都有喝酒，一氣之下才刺殺她。

桃園地院認為案發當天周遙松和劉女在店內有說有笑，可見兩人雖有感情和金錢糾紛，但平時相處應無嚴重不睦。周本案不符自首要件，而他也沒賠償被害家屬，劉女的丈夫、女兒都請求重判凶手，桃院念及他主動配合到警局製作筆錄，判15年徒刑。

高等法院昨行準備程序，周遙松認為一審刑度可接受，但不能接受檢察官上訴，並說要和解的話，「只能20萬」。

法官詢問周「家裡有沒有人可以幫忙？」他表示兩個姊姊也自顧不暇，20萬元也是要向姊姊借，姊姊跟他說「如果那麼多錢，怎麼有辦法？」

因周遙松不願再提高和解金額，法官無奈嘆「起碼喪葬費也要賠一點」，並要他想想有沒有東西可以變賣。法官表示，死者的女兒沒了媽媽，如果今天換成周母被殺，能接受凶手只賠20萬嗎？何況死者女兒年紀還小，「一條命20萬要跟人家和解」。

對於凶刀從何而來，也是爭議。茶藝館表示這把凶刀是新的，非茶藝館所有；但周遙松直說他上完廁所就看到茶藝館流理台下有把刀，絕非他預謀殺人，還說「我可以接受測謊」。

保全員周遙松殺死茶藝館劉姓女員工，一審被判15年徒刑，被害家屬認為刑度太輕，請檢察官上訴。台灣高等法院昨天開庭時，周表示只願賠償20萬元，法官質疑「如果你嬤嬤被殺，能接受這種條件嗎？」。記者王宏舜／攝影
保全員周遙松殺死茶藝館劉姓女員工，一審被判15年徒刑，被害家屬認為刑度太輕，請檢察官上訴。台灣高等法院昨天開庭時，周表示只願賠償20萬元，法官質疑「如果你嬤嬤被殺，能接受這種條件嗎？」。記者王宏舜／攝影

殺人 桃園

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