桃市復興區農會理事長涉偽造45億支票 宣昶有也遭波及

桃園市復興區農會前理事長葉國崇、信用部前主任廖學麟被控為賺投資佣金，偽造45億元農會支票供融資，過程連聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有都受波及，宣獲不起訴。一審依偽造有價證券判葉、廖各5年、8年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今駁回。

廖學麟犯後擔心黑白兩道上門，主動自首。桃園地方法院依偽造有價證券罪判接觸葉國崇、廖學麟的徐鴻甲與許茗鑫7年、5年徒刑，翼陞生物科技公司負責人宣昶有的財務顧問林明因詐欺取財未遂遭處刑1年6，專門出售偽造銀行支票的潘錫財被依交付偽造有價證券罪判刑3年6月，並沒收100萬犯罪所得。

檢察官上訴，理由包括葉國崇部分遭控犯行無罪，但依證據可認葉有參與偽造10張支票等。

高等法院認為，葉國崇雖否認偽造有價證券，但審酌案發當時廖學麟若未確定葉國崇與徐鴻甲等人在茶行內偽造20張支票，不可能冒著偽造農會支票計畫被身為農會理事長的葉國崇揭穿風險，敢公然在葉經營的茶行內完成偽造支票行為。

林明不承認詐欺取財未遂，但高院認為林明在安排自稱是「神華基金會」旗下賀斯緹亞投資公司財務長的陳文清（通緝中）與宣昶有會面簽約前，應已與陳文清、廖學麟會面討論而知道5億元偽造支票有瑕疵、無法兌現，林卻決定依照計畫進行相關融資，不合理。

徐鴻甲雖坦承共同偽造有價證券，但他上訴請求輕判。高院認為一審已充分斟酌各被告的犯罪動機、目的、手段、所生危害、參與程度及角色分工、偽造支票面額總數等，量刑妥適。