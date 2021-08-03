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行政執行署聯合拍賣進帳1.8億餘元

中央社 / 台北3日電

疫情警戒調降至第2級後，法務部行政執行署各分署今天首次同步舉行123聯合拍賣會（每月第1個星期二下午3點舉行），拍定金額總計新台幣1億8414萬餘元。

行政執行署新聞稿指出，不動產拍定金額總計1億5083萬餘元，包括台南分署拍定奈米工業廠房、台中分署拍定全新的透天電梯別塹、士林分署拍定福華路5樓建物及頂樓與花蓮分署拍賣綠島土地1筆等。

各分署拍賣動產部分，拍定金額總計3330萬餘元，其中最受囑目也是拍定金額最高者為宜蘭分署拍賣保成補習班前林姓負責人「第一名出版事業有限公司」的出資額，以總價3200萬元拍定。

行政執行署特別提醒民眾，疫情期間應共同遵守中央流行疫情指揮中心所訂的相關防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離以及落實實聯制。各執行分署也會提供符合防疫規範的拍賣場所，讓民眾安心投標。

拍賣會 法務部

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