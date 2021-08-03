法務部：完成與斯洛伐克簽署刑事司法合作協議

法務部今天表示，以異地方式，完成簽署「斯洛伐克台北代表處與斯洛伐克經濟文化辦事處刑事司法合作協議」，此為與歐洲國家間所簽署的第6個屬於刑事司法合作類協議，將有助司法互助及引渡等合作。

法務部發布新聞稿指出，為開拓台灣外交更寬廣的空間，以持續為世界做貢獻，法務部長蔡清祥、外交部長吳釗燮在台北現場見證，與斯洛伐克司法部總司長Dr. Michal Kotlárik、斯洛伐克國會友台小組主席暨外交委員會副主席Dr. Peter Osuský、駐斯洛伐克代表處大使李南陽則以遠距視訊同步觀禮。

由斯洛伐克經濟文化辦事處大使博塔文（Mr.Martin Podstavek）於今天下午，在台北以異地方式，完成簽署「斯洛伐克台北代表處與斯洛伐克經濟文化辦事處刑事司法合作協議」（李南陽已於今年7月12日在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦完成異地簽署），本協議因此生效。

這次協議為繼德國、英國、波蘭、丹麥、瑞士之後，台灣與歐洲國家間所簽署第6個屬於刑事司法合作類的協定（議），為台灣的國際合作再創新頁。

蔡清祥於觀禮致詞時表示，全球因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓國際合作更為困難而具挑戰性，但危機就是轉機，疫情帶來的挑戰使各國司法人員的合作更為緊密，本協議的簽署正是最好例證。

蔡清祥說，法務部最早於106年即在台斯外交部總司長諮商會議中，倡議簽訂雙邊司法合作協定，後來經過4年磋商、談判，終於在今天完成簽署，協議明白揭示台斯雙方充分瞭解溝通的重要性及效用，並追求兩國在刑事司法互助及引渡領域的合作。

相關合作除考量互惠原則並充分尊重現行法秩序的規範及原則外，更建立台斯刑事司法合作權責機關（即法務部與斯國司法部）的雙邊諮商及直接溝通管道，充分展現台灣深化國際司法合作及打擊跨境犯罪的決心。