快訊

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

八千公斤畜牧養殖專用蚊香闖關失敗 全靠基隆關攔截

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

財政部基隆關今年1到7月間，在海運快遞貨物專區緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香，總數達近8000公斤，依環境用藥管理法責令進口人限期退運；涉及虛報者另依海關緝私條例論處，提醒民眾勿自國外購買未取得輸入許可的環境用藥來台，以免觸法。

基隆關表示，具驅蟲滅蚊功效的畜牧養殖專用棒狀蚊香，屬環境用藥管理法第5條規定的環境用藥。環境用藥如未經妥善使用，容易汙染水源、空氣、土壤或殘留於環境中，並經食物鏈影響人類及生物健康，也容易讓目標生物產生抗藥性，影響整體生態系統。

基隆關指出，環境用藥管理法第9條第1項規定，民眾應向中央主管機關環境保護署毒物及化學物質局申請查驗登記，經核發許可證後，才能輸入。

為避免非法輸入的環境用藥影響國內生態環境，基隆關持續在邊境加強查緝，避免流入國內市場，並呼籲民眾訂購海外商品前，應先向賣家了解貨物詳細資訊，並向國內主管機關確認符合相關規定，再行購買輸入，以免觸法，得不償失。

基隆關今年1到7月在海運快遞貨物專區，共緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香近8000公斤。圖／基隆關提供
基隆關今年1到7月在海運快遞貨物專區，共緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香近8000公斤。圖／基隆關提供
基隆關今年1到7月在海運快遞貨物專區，共緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香近8000公斤。圖／基隆關提供
基隆關今年1到7月在海運快遞貨物專區，共緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香近8000公斤。圖／基隆關提供
基隆關今年1到7月在海運快遞貨物專區，共緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香近8000公斤。圖／基隆關提供
基隆關今年1到7月在海運快遞貨物專區，共緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香近8000公斤。圖／基隆關提供

基隆 海關

延伸閱讀

藝術價值不應由政府評斷 大法官：審查街頭藝人技藝違憲

性侵分屍想出書「殺人魔自白」 陳伯謙聲請釋憲結果出爐

介聘新校被要求「用英語試教」 國小老師怒告校長誹謗

相關新聞

林凡被粉絲騷擾不忍了 狂粉涉多次侵入住宅送禮物遭訴

41歲歌手林凡唱紅台灣偶像劇「犀利人妻」的主題曲，卻慘遭蔡姓女粉絲持續騷擾約6年，今年3月蔡女遭士林地方法院依侵入住宅、...

小黃闖紅燈撞飛機車騎士 法院「這理由」讓他少賠一半的錢

王姓計程車司機3年前在號誌轉換成紅燈時，依舊闖越路口，撞倒半工半讀的秦姓機車騎士，造成骨折等傷害，王被求償321萬餘元，...

八千公斤畜牧養殖專用蚊香闖關失敗 全靠基隆關攔截

財政部基隆關今年1到7月間，在海運快遞貨物專區緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香，總數達近8000公斤，依環境用藥管理法責令...

逆子不爽父要報廢車 竟丟燃燒紙團還開車撞父

台北市39歲鄭姓男子，因屢次開父親汽車超速違規，不滿鄭父說「要把車子報廢」的氣話，今中午以去漬油沾滿2坨衛生紙，點燃後...

影／醉漢騎車闖國道 路肩修剪花木工人慘被撞送醫

國道一號南向26.9公里新北市三重路段，今下午2時31分有機車闖進高速公路，還把正在路肩修剪花木的工人撞昏送醫。國道警方...

認為竹縣府罔顧居住事實 竹市警光一村警察宿舍拉布條

新竹市警光一村警察宿舍有28戶住戶抗議，指新竹縣府與縣警局罔顧長居此處的居住事實，且在未供通與協調下就要求警眷住戶9月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。