八千公斤畜牧養殖專用蚊香闖關失敗 全靠基隆關攔截
財政部基隆關今年1到7月間，在海運快遞貨物專區緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香，總數達近8000公斤，依環境用藥管理法責令進口人限期退運；涉及虛報者另依海關緝私條例論處，提醒民眾勿自國外購買未取得輸入許可的環境用藥來台，以免觸法。
基隆關表示，具驅蟲滅蚊功效的畜牧養殖專用棒狀蚊香，屬環境用藥管理法第5條規定的環境用藥。環境用藥如未經妥善使用，容易汙染水源、空氣、土壤或殘留於環境中，並經食物鏈影響人類及生物健康，也容易讓目標生物產生抗藥性，影響整體生態系統。
基隆關指出，環境用藥管理法第9條第1項規定，民眾應向中央主管機關環境保護署毒物及化學物質局申請查驗登記，經核發許可證後，才能輸入。
為避免非法輸入的環境用藥影響國內生態環境，基隆關持續在邊境加強查緝，避免流入國內市場，並呼籲民眾訂購海外商品前，應先向賣家了解貨物詳細資訊，並向國內主管機關確認符合相關規定，再行購買輸入，以免觸法，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言