八千公斤畜牧養殖專用蚊香闖關失敗 全靠基隆關攔截

財政部基隆關今年1到7月間，在海運快遞貨物專區緝獲違法輸入的畜牧養殖專用蚊香，總數達近8000公斤，依環境用藥管理法責令進口人限期退運；涉及虛報者另依海關緝私條例論處，提醒民眾勿自國外購買未取得輸入許可的環境用藥來台，以免觸法。

基隆關表示，具驅蟲滅蚊功效的畜牧養殖專用棒狀蚊香，屬環境用藥管理法第5條規定的環境用藥。環境用藥如未經妥善使用，容易汙染水源、空氣、土壤或殘留於環境中，並經食物鏈影響人類及生物健康，也容易讓目標生物產生抗藥性，影響整體生態系統。

基隆關指出，環境用藥管理法第9條第1項規定，民眾應向中央主管機關環境保護署毒物及化學物質局申請查驗登記，經核發許可證後，才能輸入。