快訊

桌球／5點大戰惜敗德國 中華男團無緣4強

第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆子不爽父要報廢車 竟丟燃燒紙團還開車撞父

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市39歲鄭姓男子，因屢次開父親汽車超速違規，不滿鄭父說「要把車子報廢」的氣話，今中午以去漬油沾滿2坨衛生紙，點燃後就丟向鄭父開的鎖鑰店，之後更把「四輪驅動車」開上台階，欲衝撞店內，所幸鄭父及時阻攔，但仍遭衝撞，左後小腿大面積挫傷。警方趕抵後，以現行犯逮捕鄭男，並依殺人未遂、公共危險罪嫌移送法辦；鄭父送醫後無大礙。

鄭男因事業不順，加上面臨離婚，又與鄭父發生口角衝突，今日開鄭父的車去理論，竟拿出預藏的去漬油罐與大龍炮等物攻擊鄭父，還將2團衛生紙沾滿去漬油，點火燃燒向鎖鑰店內丟擲。

當時火光燃燒，鄭父立刻跟鄰居借滅火器即時滅火，事後欲跟兒子「說理」，不料鄭男又開車衝撞店內，所幸父親大聲直說「撞傷我又能怎樣」，鄭才罷休；警方及時趕到，鄭無反抗遭逮捕。

警方訊後，將替鄭爸申請保護令，全案依殺人未遂、公共危險罪嫌移送法辦。

39歲鄭姓男子因父子糾紛，今日中午至父親鎖鑰店扔燃燒物，更開車衝撞父親；地上滿是滅火器的煙灰。記者翁至成／攝影
39歲鄭姓男子因父子糾紛，今日中午至父親鎖鑰店扔燃燒物，更開車衝撞父親；地上滿是滅火器的煙灰。記者翁至成／攝影
39歲鄭姓男子因父子糾紛，今日中午至父親鎖鑰店扔燃燒物，更開車衝撞父親；地上滿是滅火器的煙灰。記者翁至成／攝影
39歲鄭姓男子因父子糾紛，今日中午至父親鎖鑰店扔燃燒物，更開車衝撞父親；地上滿是滅火器的煙灰。記者翁至成／攝影
39歲鄭姓男子因父子糾紛，今日中午至父親鎖鑰店扔燃燒物，更開車衝撞父親；地上滿是滅火器的煙灰。記者翁至成／攝影
39歲鄭姓男子因父子糾紛，今日中午至父親鎖鑰店扔燃燒物，更開車衝撞父親；地上滿是滅火器的煙灰。記者翁至成／攝影

衛生紙 殺人 北市

延伸閱讀

中和警匪駁火案 天道盟大哥劉邦誠一審判決12年

影／大貨車沿路掉爛泥汙染10公里 駕駛公共危險送辦

妄想同學被殺他撞輾「做工的人」 殺人未遂判7年半定讞

水電工亂丟煙蒂燒燬社區大樓頂樓花圃 公共危險送辦

相關新聞

林凡被粉絲騷擾不忍了 狂粉涉多次侵入住宅送禮物遭訴

41歲歌手林凡唱紅台灣偶像劇「犀利人妻」的主題曲，卻慘遭蔡姓女粉絲持續騷擾約6年，今年3月蔡女遭士林地方法院依侵入住宅、...

小黃闖紅燈撞飛機車騎士 法院「這理由」讓他少賠一半的錢

王姓計程車司機3年前在號誌轉換成紅燈時，依舊闖越路口，撞倒半工半讀的秦姓機車騎士，造成骨折等傷害，王被求償321萬餘元，...

逆子不爽父要報廢車 竟丟燃燒紙團還開車撞父

台北市39歲鄭姓男子，因屢次開父親汽車超速違規，不滿鄭父說「要把車子報廢」的氣話，今中午以去漬油沾滿2坨衛生紙，點燃後...

影／醉漢騎車闖國道 路肩修剪花木工人慘被撞送醫

國道一號南向26.9公里新北市三重路段，今下午2時31分有機車闖進高速公路，還把正在路肩修剪花木的工人撞昏送醫。國道警方...

認為竹縣府罔顧居住事實 竹市警光一村警察宿舍拉布條

新竹市警光一村警察宿舍有28戶住戶抗議，指新竹縣府與縣警局罔顧長居此處的居住事實，且在未供通與協調下就要求警眷住戶9月底...

詐團搭東奧熱！網購中華代表團指定口罩卻送來「爛貨」

全民瘋東京奧運，詐騙集團看準「商機」在臉書販賣周邊商品，收錢不出貨或出貨與廣告內容不同；刑事局統計，今年上半年假網拍詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。