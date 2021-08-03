逆子不爽父要報廢車 竟丟燃燒紙團還開車撞父

台北市39歲鄭姓男子，因屢次開父親汽車超速違規，不滿鄭父說「要把車子報廢」的氣話，今中午以去漬油沾滿2坨衛生紙，點燃後就丟向鄭父開的鎖鑰店，之後更把「四輪驅動車」開上台階，欲衝撞店內，所幸鄭父及時阻攔，但仍遭衝撞，左後小腿大面積挫傷。警方趕抵後，以現行犯逮捕鄭男，並依殺人未遂、公共危險罪嫌移送法辦；鄭父送醫後無大礙。

鄭男因事業不順，加上面臨離婚，又與鄭父發生口角衝突，今日開鄭父的車去理論，竟拿出預藏的去漬油罐與大龍炮等物攻擊鄭父，還將2團衛生紙沾滿去漬油，點火燃燒向鎖鑰店內丟擲。

當時火光燃燒，鄭父立刻跟鄰居借滅火器即時滅火，事後欲跟兒子「說理」，不料鄭男又開車衝撞店內，所幸父親大聲直說「撞傷我又能怎樣」，鄭才罷休；警方及時趕到，鄭無反抗遭逮捕。