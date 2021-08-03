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認為竹縣府罔顧居住事實 竹市警光一村警察宿舍拉布條

聯合報 / 記者王駿杰陳斯穎／新竹即時報導

新竹市警光一村警察宿舍有28戶住戶抗議，指新竹縣府與縣警局罔顧長居此處的居住事實，且在未供通與協調下就要求警眷住戶9月底前搬遷，還啟動現有地成德段約1400坪土地都市更新招商作業，住戶們認為縣府此舉是鴨霸行為，在住家外掛上白布條抗議，並成立權益促進會，希望相關單位能重視。

新竹縣政府財政處表示，警光一村是縣警局的警眷宿舍，在2009年被市府畫定為都市更新地區，並在去年12月1日行文縣府同意由縣府代為評選實施者，縣府依法配合市府政策以都市更新的方式來開發。

財政處也指出，根據行政院人事總處的相關規定，眷屬宿舍准予續住到宿舍出售、開發、或是變更用途，管理人只要依法對住戶發出「終止配住通知書」載明終止的期限，現住人應無條件配合騰空收回。

目前警光一村由縣警局負責管理，縣警局表示，該局在7月28日已在當地布告欄公告「終止配住通知書」，後續也會陸續寄發通知單，考量疫情影響，原先通搬遷期限為9月底，將放寬至10月底。另外，為了照顧警眷，該向縣府爭取，只要自動搬遷者，每戶縣府將補助15萬元的搬遷費。

新竹市警光一村住戶權益促進會理事長謝金財說，這些退休員警與警眷已居住在此近60年，當初新竹縣、市未分家，是縣府與縣警局為了照顧弱勢員警，因此辦理警察宿舍抽籤，住戶們都是合法住進來的，如今警眷及退休員警都已近80歲了，縣府與縣警局雙方卻未合理溝通或安置，就要求住戶搬離，實在讓人無法接受。

新竹縣市分家後，土地建物在竹市，所有權是縣府，這種不合理的情況是政府未妥善處理的結果所致，卻要求現有警眷住戶承擔被拆屋還地的後果，且20幾年前就透過各種方式要求警眷搬走，不溝通也不說明，僅願提供15萬元拆遷補償費，住戶們不排除到縣府及縣警局抗議，要求居住正義事實。

住戶們認為縣府此舉是鴨霸行為，在住家外掛上白布條抗議，並成立權益促進會，希望相關單位能重視。圖／民眾提供
住戶們認為縣府此舉是鴨霸行為，在住家外掛上白布條抗議，並成立權益促進會，希望相關單位能重視。圖／民眾提供

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