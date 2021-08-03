父患失智症怎能致贈土地給兄？ 弟請求撤銷贈與獲勝訴

已歿的王姓中醫師生前將土地贈與長子，次子提起確認贈與關係不存在之訴，以父親早已呈中度失智狀態下，移轉土地登記時，根本無法為土地贈與意思表示及辨識法律效果。遂請求撤銷土地登記，回復登記在亡父名下，法官以王姓中醫師贈與土地給長子時，處於無意識狀態下，認定贈與屬無效，判決次子勝訴。可上訴。

王的次子主張，父親（2014年元月死亡）自30年前中風後，即有病疾，其後陸續中風住院，於2006年9月時即經中國醫藥大學附設醫院認定為老年期癡呆症，2008年8月19日又鑑定判斷為中度失智症；台中醫院的門診處方明細與病歷紀錄，發現張當時已有特定癡呆症、老年期癡呆併妄想、憂鬱等症，已呈中度失智狀態。

2010年2月25日、同年9月23日臨床心理衡鑑報告結果，王於短短7個月，其MMSE分數即從13/30下降為9/30，顯示王病症嚴重快速惡化，已屬無法自理，亦即已有精神障礙或其他心智缺陷，已達不能辨識其意思表示效果程度。

未料，哥哥竟分別於2010年12月20日2011年1月20日將台中市土地，權利範圍各2分之1 ，先後以贈與為登記原因，將父親的土地移轉登記至他的名下。

次子又稱，父親生前經國家中醫師特考及格，並為開業中醫師，學識經歷及書寫均為流暢整齊，然辦理補發所有權狀切結書、及土地登記公契上的簽名，已無法看出其字型，應認父親當時已呈癡呆、無意思表示能力而無法書寫。因此請求將土地登記撤銷，回復登記在亡父名下。

長子抗辯，父親生前未曾有人向法院為監護或監護輔助宣告聲請，弟弟主張父親所為的贈與，是在無意識或精神錯亂下所為，他加以否認，並稱父親土地贈與行為時，並未陷於無意識或精神錯亂狀態，父親心智能力隨著年齡漸長逐漸老化，實為正常生理現象，縱經醫療機構判定罹患中度失智症。

惟身心障礙者鑑定表中亦明確說明「需部分依賴他人養護者」，未達行為障礙之程度。是故，父親於贈與行為時，為完全之行為能力人，自屬有效。況父親雖經判定有中度失智狀況，惟此乃係家屬請託醫生將病況寫得嚴重一點，以便申請外籍勞工給父親較完善看護，並非真實情況，父親精神狀況及行為能力仍屬健全。

法官以王姓中醫師的次子所提出醫院的身心障礙者鑑定表、病歷摘要、病理檢查報告、病歷紀錄，認王姓中醫師被評估定向感、理解執行皆退步的現象，個案情緒穩定，可理解指導語，但短期記憶明顯不佳，落於中度失智範圍。張姓中醫師將土地移轉登記予長子之前已患有中度失智症，無法為意思表示或受意思表示，堪信為真。