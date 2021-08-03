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欠稅分期繳後營收好轉拒清償 執行署廢分期扣貨款

中央社 / 台北3日電

北市一家醫療設備公司欠稅291萬多元，無力繳納而獲准分期，日前遭查獲營業狀況大幅好轉，有資力繳納卻拒絕清償。行政執行署廢止分期並扣押貨款債權，促使日前一次繳清欠款。

行政執行署台北分署今天指出，民眾欠繳罰鍰等公法上金錢給付義務，如因經濟狀況或天災、事變致遭受重大財產損失，無法一次清償時，固然可以向各分署申請分期繳納，但如果經濟狀況好轉，有能力一次繳納時，即不能以已辦理分期為由拖延繳款，損害國家債權利益。

台北分署指出，台北市一家經營醫療設備相關業務的公司於民國96年至100年間委請報關公司進口氧氣製造機及相關零件等30批，因未依規定辦理退運出口，違反關稅法規定，遭財政部關務署基隆關處分應追繳新台幣291萬3221元，雙方經行政訴訟確定後，台北分署於107年11月間收案執行。

這家公司後來請求辦理分期繳納，台北分署審酌公司當時的營業、財產及相關支出狀況後，認為若一次繳納全部欠款將造成經營困難，經基隆關同意後，核准公司從107年11月起每期繳納5萬元，共計60期分期清償，並附加「如發現義務人已顯有資力可一次完納或查得義務人有其他可供執行之財產者，本分署得依職權廢止之」的條件。

台北分署今年初調查發現，公司帳戶曾有高額存款，金額足以一次清償全部欠款，後續也查到108年購入BMW汽車1輛，且最近一年銷售額也高達600多萬元，可見公司已具有一次清償全部欠款資力，之前多次電話通知處理，但對方置之不理。

台北分署為維護國家債權，並確保行政執行的公平性與公正性，依職權廢止本件分期，並禁止處分其所有車輛以及扣押貨款債權後，這家公司於7月中旬主動匯款繳納剩餘欠款106萬元，終使本案全部清償。

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