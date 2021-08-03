小黃闖紅燈撞飛機車騎士 法院「這理由」讓他少賠一半的錢

王姓計程車司機3年前在號誌轉換成紅燈時，依舊闖越路口，撞倒半工半讀的秦姓機車騎士，造成骨折等傷害，王被求償321萬餘元，台北地方法院審酌秦也有違反號誌的過失，應負一半責任，判王應賠償80萬餘元，可上訴。

秦提告主張，王2018年4月30凌晨3時許開車行經台北市長安東路、新生北路路口，闖紅燈撞倒他，造成之蛛網膜下出血、腰椎、肋骨、股骨骨折、牙齒顫動等傷害，要求賠償醫藥、看護、交通費、工作損失、精神慰撫金等321萬餘元。

王抗辯，部分醫療用品是秦本身疾病所需，不應由他支出，再者秦車禍當天離職，沒有薪資收入，因此沒有工作損失，又秦自己也未遵守燈號管制，也有過失責任。