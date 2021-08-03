沒事了！賴坤成爆「上酒店背心經」 韓國瑜撤告

民進黨前立委賴坤成在電視台政論節目中，爆料高雄市前市長韓國瑜上酒店、背心經，被訴誹謗，法官今年5月開庭安排調解，雙方和解，韓國瑜本月疫情中撤告，台北地方法院日前對賴作不受理判決。

判決指出，賴坤成犯誹謗罪，須告訴乃論，不過，韓國瑜已具狀撤回告訴，本案逕為諭知不受理之判決。

依檢方起訴資料，2019年4月26日，賴坤成在節目中爆料韓國瑜自肥，指韓在北農任總經理時編列特別獎金爽領80萬元，合計年領超過350萬元，並批韓國瑜夫婦「最貪婪、最會假仙，就是韓國瑜你們這對了，一人得道，雞犬升天」。

同年7月30日，賴坤成又指韓國瑜曾在酒店背心經給小姐聽，要逗小姐開心，還說韓國瑜會在整桌女孩子面前說「現在背心經，你們拿手機看一看，我從頭背到尾，看你們有沒有辦法？」，韓提告，賴被起訴。

法院今年5月6日疫情爆發前開庭，賴坤成說，如果他說馬英九上酒家就是誹謗，說韓國瑜沒有減損韓的名譽；韓當時身兼市長及總統候選人，行為可受公評，賴還說韓如果要和解他願意談「搞不好我會支持他選黨主席」。