林凡被粉絲騷擾不忍了 狂粉涉多次侵入住宅送禮物遭訴

41歲歌手林凡唱紅台灣偶像劇「犀利人妻」的主題曲，卻慘遭蔡姓女粉絲持續騷擾約6年，今年3月蔡女遭士林地方法院依侵入住宅、傷害等罪，判處應執行6月徒刑，案件上訴中。林凡加碼提告，蔡女在2019年間多次侵入住宅，士林地檢署偵結，依照無故侵入他人住宅5次，起訴蔡女。

林凡在法院稱，只和蔡女當了一個月的好友，不接受蔡女想要進一步的關係，蔡不接受就拚命打電話、傳簡訊，3年來寄了7千封電子郵件，不得不封鎖她。

林凡指出「她強迫我當她朋友，變本加厲跑來我家，我覺得很害怕」林凡父親過世後，汐止家中只有林凡和媽媽2人，過去5、6年，林凡無數次請蔡女停止行為，曾向蔡女說「不要再騷擾、不要來我家留東西」但蔡女還是持續這樣做。她坦言，這種恐懼是需要報警的。

判決指出，蔡女在2019年12月24日平安夜，侵入林凡住家，把不明物品擺在庭院木椅後離去，但10分鐘後又侵入住家庭院，在車庫等林凡回家，耶誕節凌晨林凡經吳姓朋友開車送回家，蔡女走出車庫尾隨林凡進入庭院，拉傷林凡，在門口見狀的吳男，上前制止遭蔡女毆打鼻樑，吳男反擊把蔡女反扣壓在牆，蔡女則咬傷吳男左手臂。

林凡稱，蔡女躲在我家車庫，心裡很害怕，下車後開啟鐵門進庭院，看到一個袋子，就知道是蔡放的，因為蔡就是會擅自沒經過允許，自行伸手打開鐵門，進入家裡庭院放物品，至少5次。

合議庭認為，蔡女未能謹守朋友分際，深夜侵入林凡和其母親的住所，為了跟林凡講話發生拉扯，致林凡右手拉傷，又不滿上前制止的吳姓友人，口咬攻擊吳男左手臂成傷，審酌蔡女非僅單純否認犯行，而是提出多種扭曲案發經過之辯解，以虛構不實事實，藉以砌詞否認犯行，依侵入住宅、傷害等罪，判處應執行有期徒刑6月，可易科罰金，案件上訴中尚未確定。

面對女粉絲長期騷擾，林凡再度提告，蔡女在2019年7月18日23時許、7月24日12時許、8月11日21時許、8月25日9時許、8月27日2時許，涉嫌無故開啟她的住處及附連圍繞庭院的鐵門，侵入庭院內。蔡女辯稱，想要進屋「送禮物」給林凡，去之前曾傳簡訊告知，以前也用此方式送禮，林凡未表示異議，但知道這方式違法後，就未再犯。