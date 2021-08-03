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空軍財務士被控侵占公款自首 被判徒刑2年緩刑5年

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

空軍某連隊羅姓財務士因在外投資失利積欠債務，被控於2019年5、9、 10月間，因其他單位學員在連上受訓上課 ，涉嫌將收得搭伙費共14 萬多元侵占入己而未依規定存入國庫，羅並偽刻連長、輔導長官長及私章後，盜蓋於薪餉結報名冊，羅事後自首。台南地院今天依侵占公有財物及偽造公文書罪，判處徒刑2年，緩刑5年。

判決說，31歲羅姓財務士，2019年5月、9月、10月間某日，在該連以財務士身分，分別自伙食委員收受搭伙費用各26,040元、35,056元、78,962元後，因積欠債務，未將上開款項存入國庫，反存入自己管領帳戶，侵占入己。

羅為求業務上辦理薪餉作業之便，2019年10月間，先委請不知情刻印業者偽刻連長、連輔導長印章後，再蓋用在相關薪餉名冊或申請表內，以偽造單位主官或主管確認無誤公文書後，再將該等公文書送交國軍財務組據以核撥單位人員薪餉，損害於連長、連輔導長及國軍薪餉核發資料正確性。

法官以羅在有偵查犯罪職權公務員未發覺犯罪前，向其長官自首，接受裁判，應均符合自首要件，依刑法第62條前段規定，減輕其刑。

法官考量，羅因一時失慮，致罹刑典，事後坦承犯行，並繳回侵占公款，深具悔意，經此教訓，應無再犯之虞，宣告緩刑5年。諭知羅應自判決確定後3年內，接受法治教育講習10小時，並應向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時義務勞務。

空軍羅姓財務士涉嫌侵占公款及偽造公文書，被台南地院判處有期徒刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照片
空軍羅姓財務士涉嫌侵占公款及偽造公文書，被台南地院判處有期徒刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照片

自首 國軍 債務

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