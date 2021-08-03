快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

降級後警取締噪音改裝車輛 2小時取締3件

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往南投縣國姓鄉的重要道路，遊客常借道前往觀光景點遊玩，東勢警分局在疫情降級首個周末，聯合台中市環保局、台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，2個小時共攔查10多輛疑似改裝機車，經噪音檢測，共告發3件使用中機動車輛噪音未符合管制標準。

東勢警分局長劉安杰表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，於上月31日上午執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，並同步執行加強取締酒後駕車與危險駕車等勤務，彈性規劃取締酒後駕車時段，有別於僅夜間或深夜執行，有效遏止違規用路人的僥倖心態並防制交通事故發生。

警方呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全、也影響其他用路人。

台中市東勢警分局聯合台中市環保局、台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，2個小時共攔查10多輛疑似改裝機車，告發3件。記者余采瀅／翻攝
台中市東勢警分局聯合台中市環保局、台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，2個小時共攔查10多輛疑似改裝機車，告發3件。記者余采瀅／翻攝

噪音

延伸閱讀

疫情警戒降級 北市靜城專案舉發5件高噪音車

三級警戒期酒駕事故降91.6%　防疫降級警方將加強取締

終於降級了！8月運勢最好5星座，獅子處女財運佳好羨慕

降級有感 Global Mall近一周業績回升四成

相關新聞

網評沒口德 竟扯臉友家有障礙兒「跟錯父母投錯胎」

林姓男子沒有口德，與韋姓臉友因新聞在臉書互槓，他發現韋的兒子有語言障礙，留言指韋的兒子「跟錯父母頭(投)錯胎」被訴；台北...

降級後警取締噪音改裝車輛 2小時取締3件

台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往南投縣國姓鄉的重要道路，遊客常借道前往觀光景點遊玩，東勢警分局在疫情降級首個周末，...

被控與調查官自導自演運毒 毒梟無罪確定獲賠217萬

時任調查局高雄市調處機動站緝毒組長蔡裕中被控拚績效獎金，和游姓毒販自導自演破獲走私毒品案，蔡裕中後來被判無罪確定；合作的...

新義務來了！國民法官日旅費3千 超時費無上限

我國審判制度重大變革「國民法官制」將於2023年上路，屆時國民參與國民法官審判將是法定義務，不過國民法官1天的日旅費為多...

「財財」四度咬傷人 女飼主為牠破財還被判拘役

汪姓女子飼養柴犬前有咬傷3人的紀錄，汪女卻於帶狗外出時，未幫牠配戴透氣口罩防範，造成柴犬再咬傷第4名高姓女子手腕；一審，...

欠錢不還張貼紙條罵債務人卑賤 債主被起訴

卓姓男子與陳姓男子有金錢糾紛，於是在陳公寓大樓大門上張貼「你搞上警察，靠勢力，欠錢就不還…下賤」等不雅語句，挨告妨害名譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。