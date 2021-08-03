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降級後警取締噪音改裝車輛 2小時取締3件
台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往南投縣國姓鄉的重要道路，遊客常借道前往觀光景點遊玩，東勢警分局在疫情降級首個周末，聯合台中市環保局、台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，2個小時共攔查10多輛疑似改裝機車，經噪音檢測，共告發3件使用中機動車輛噪音未符合管制標準。
東勢警分局長劉安杰表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，於上月31日上午執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，並同步執行加強取締酒後駕車與危險駕車等勤務，彈性規劃取締酒後駕車時段，有別於僅夜間或深夜執行，有效遏止違規用路人的僥倖心態並防制交通事故發生。
警方呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全、也影響其他用路人。
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