被控與調查官自導自演運毒 毒梟無罪確定獲賠217萬

時任調查局高雄市調處機動站緝毒組長蔡裕中被控拚績效獎金，和游姓毒販自導自演破獲走私毒品案，蔡裕中後來被判無罪確定；合作的游姓毒販一審被判12年，後經多年纏訟，高雄高分院更三審認定游男無罪，最高法院駁回上訴確定。游男被控販毒遭關押622天，無罪確定後他聲請刑事補償，高雄高分院裁定以每日3500元，共准予補償217萬7000元給游男。

檢方當時調查，游男是國內海洛因、安非他命、K他命上游大盤，2013年因販賣41公斤K他命，被時任調查局緝毒組長的蔡裕中查獲，游被依運輸三級毒品罪拘提到案，偵查中坦承販毒，為了適用證人保護法來減刑，提議供出整個犯罪網路換取免刑。

游男獲釋後，隔年要求積欠賭債的趙姓男子（另案通緝中）運輸大量毒品入境，一方面「以毒抵債」，一方面則可讓蔡裕中查獲，以換取刑度減免的優惠；2015年4月擔任集團「死轉手」的曾姓癌末男子，收取70公斤的安非他命時，還沒交付下游買家就被調查局幹員一舉查獲。蔡裕中破獲後申請49餘萬元查緝獎金，游男因協助偵破犯罪網絡，販售K他命部分獲判免刑確定。

後來偵辦案件的蔡裕中被控自導自演整案，蔡沒拿到查緝獎金，還被依貪污罪嫌查辦，一審認為他罪證不足判無罪，二審逆轉改判有罪，全案被最高法院發回後，高雄高分院更一審再度認為蔡裕中無罪，最高法院駁回上訴，全案無罪確定。

游男則因檢方認為他涉嫌運輸二級毒品，起訴後高雄地方法院一審判他12年徒刑，二審、更一審均被判刑，但更二審時法官卻認為無證據指出游男有安排或參與走私案，逆轉改判無罪，檢方上訴最高院發回更審。游男辯稱，他只是向趙男催討賭債，順便獲取情資，後來趙提供曾男電話，他便將曾男手機門號交由蔡裕中等人偵辦，並未參與運毒。

更三審法官認為，游男雖曾與運毒集團成員有接觸，但不足證明有參與運毒，而游男將運毒者綽號、連絡電話提供市調處，便於整合行動蒐集資料，是偵破全案的關鍵，符合與檢方達成的條件，最後以游參與運毒事證不足，維持無罪原判，最高法院駁回確定。