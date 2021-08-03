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「財財」四度咬傷人 女飼主為牠破財還被判拘役

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

汪姓女子飼養柴犬前有咬傷3人的紀錄，汪女卻於帶狗外出時，未幫牠配戴透氣口罩防範，造成柴犬再咬傷第4名高姓女子手腕；一審，法院依過失傷害罪判汪女拘役30日，檢方認量刑過輕，提上訴，台北地方法院駁回，判刑確定。

汪女飼養的6歲多公柴犬「財財」已咬傷過3人，也極容易對其他公狗出現攻擊性，已是具攻擊性的寵物，汪女仍在帶狗外出時，未讓狗配戴透氣口罩。

檢方指控，2020年2月28日上午9時許，汪女帶狗於台北市世貿一館世貿廣場出入口處，因高姓女子同時前往，向柴犬聯盟朱姓會長拿禮物，「財財」突然衝出咬傷高女的右手腕，造成高女右腕有6公分撕裂傷、右手擦傷。

檢察官偵辦認為，依農委會函文，動物保護法所稱具攻擊性寵物，是指無正當理由曾有攻擊人或動物行為的犬隻，犬隻出入公共場所時，應由成年人伴同，並採取長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引、及配戴透氣口罩以為防護。

檢察官傳喚朱姓會長作證，朱證稱，他曾被「財財」咬傷，還稱知道「財財」咬傷過其他人，偵結認定汪女未盡注意義務，將她依過失傷害罪起訴。

一審時，法院判處汪女拘役30日，得易科罰金3萬元，不過，檢察官認為被害人傷勢不輕，汪女未與被害人在刑事庭和解，提案上訴；二審法院認為，一審判決認事用法及量刑均無不當，駁回上訴，判汪女判拘役30日確定。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

柴犬 寵物 傷害罪

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