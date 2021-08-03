快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

國民法官費用支給辦法出爐 每天3千元起

中央社 / 台北3日電

司法院今天公布「國民法官費用支給辦法」，國民法官、備位國民法官日費原則每日為3000元，超過晚間6時另支給每小時500元。另外，也可以申請往返法院的交通費及住宿費用。

國民法官法於去年8月12日經總統公布，將於民國112年1月1日上路。來自各行各業的一般國民，將經過隨機抽選的方式加入重大刑事案件的審判程序，與職業法官一起審理、討論，共同作出決定。

司法院指出，擔任國民法官、備位國民法官及候選國民法官雖然是國民法定義務，但國民法官法第11條第1項規定「國民法官、備位國民法官及受通知到庭之候選國民法官，應按到庭日數支給日費、旅費及相關必要費用。」

為落實國民法官法規定，司法院多次邀集法院代表、專家學者、相關機關代表及實務工作者共同研商，再依據諮詢會議討論結果、各界建議及法院意見，擬具「國民法官費用支給辦法」，並於110年7月30日發布。

司法院表示，候選國民法官日費，原則每日為新台幣1500元，超過晚上6時則另支給每小時300元的超時日費，合計每日上限2500元。國民法官、備位國民法官日費原則每日為3000元，開庭未滿1小時為2000元，超過晚上6時則另支給每小時500元的超時日費。

另有旅費（含交通費、住宿費）補償國民法官所支出往返法院的交通費及有住宿旅館必要時的住宿費用。關於交通費部分，除一般規定外，居住地與法院在不同島嶼或有身心障礙、行動不便等特殊情形者，得搭乘飛機經濟艙、計程車。關於必要住宿費部分，原則在公務員簡任級人員差旅費標準所定額度內核實支給。

為了將有限資源確實投注在有需要的人身上，避免浮濫與爭議，必要費用的項目及核給標準，將由司法院另以要點訂定。

司法院指出，如有因經濟困難無法籌措參與選任期日或第一次審判期日的旅費或相關必要費用者，可事先向法院申請預借費用。

司法院表示，考量台灣電子支付日益普及，除於參與審判當天核給現金以外，得於國民法官等人同意的前提下，以電子支付或其他方式匯入指定帳戶，國民法官等人也可請求匯寄或其他發給方式，以兼顧國民法官支領費用的便利及簡化行政作業流程。

國民法官 司法院

延伸閱讀

判決有標準 司法院擬訂刑事案件妥適量刑法草案

李宗瑞關比殺人犯久 量刑妥適法或聽廢死、被害人意見

司法院人審會「護航」遺珠 她竟嗆台高院長：你哪位？

疫情警戒降為2級 司法院：實體開庭加強防疫

相關新聞

網評沒口德 竟扯臉友家有障礙兒「跟錯父母投錯胎」

林姓男子沒有口德，與韋姓臉友因新聞在臉書互槓，他發現韋的兒子有語言障礙，留言指韋的兒子「跟錯父母頭(投)錯胎」被訴；台北...

降級後警取締噪音改裝車輛 2小時取締3件

台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往南投縣國姓鄉的重要道路，遊客常借道前往觀光景點遊玩，東勢警分局在疫情降級首個周末，...

被控與調查官自導自演運毒 毒梟無罪確定獲賠217萬

時任調查局高雄市調處機動站緝毒組長蔡裕中被控拚績效獎金，和游姓毒販自導自演破獲走私毒品案，蔡裕中後來被判無罪確定；合作的...

新義務來了！國民法官日旅費3千 超時費無上限

我國審判制度重大變革「國民法官制」將於2023年上路，屆時國民參與國民法官審判將是法定義務，不過國民法官1天的日旅費為多...

「財財」四度咬傷人 女飼主為牠破財還被判拘役

汪姓女子飼養柴犬前有咬傷3人的紀錄，汪女卻於帶狗外出時，未幫牠配戴透氣口罩防範，造成柴犬再咬傷第4名高姓女子手腕；一審，...

欠錢不還張貼紙條罵債務人卑賤 債主被起訴

卓姓男子與陳姓男子有金錢糾紛，於是在陳公寓大樓大門上張貼「你搞上警察，靠勢力，欠錢就不還…下賤」等不雅語句，挨告妨害名譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。