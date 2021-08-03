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欠錢不還張貼紙條罵債務人卑賤 債主被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

卓姓男子與陳姓男子有金錢糾紛，於是在陳公寓大樓大門上張貼「你搞上警察，靠勢力，欠錢就不還…下賤」等不雅語句，挨告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，日前依公然侮辱罪將他起訴。

檢方調查，卓姓男子與陳姓男子有金錢糾紛，今年1月27日下午4點10分左右，在陳位於萬華區的住處公寓大門上，張貼「陳OO：你搞上警察，靠勢力，欠錢就不還，不是驕傲，是骯髒，下賤，卑鄙，你傲慢至極，貪字心態，侵佔，鴨霸，天地不容」

「你終結會悲慘至極，一定會癱瘓在床，隨往人也有往人隨之，往人在等著你，還請兄弟你的警察快掉帽子了」等語的字條，供不特定人觀賞。檢方認為，足以毀損陳的名譽及社會評價。

至於被誹謗及控恐嚇危害安全罪部分，檢方認為，從卓男所寫字條內容來看，僅屬抽象公然謾罵而並未指摘具體內容，不構成誹謗罪。檢方指出，恐嚇危害安全罪構成要件，客觀上要行為人以人力而直接或間接得加以支配者才該當，如屬鬼神、詛咒等就不行。

另外，卓男是詛咒陳再不還錢將無法善終，但「終結會悲慘至極」、「癱瘓在床」等情，並非客觀上卓男以人力而直接或間接得加以支配掌握，屬詛咒陳的內容，不符合恐嚇罪的構成要件，但此部分與起訴同一行為，因此不另為不起訴處分。

卓姓男子與陳姓男子有金錢糾紛，於是在陳公寓大樓大門上張貼「你搞上警察，靠勢力，欠錢就不還…下賤」等不雅語句，挨告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，日前依公然侮辱罪將他起訴。圖／本報資料照。
卓姓男子與陳姓男子有金錢糾紛，於是在陳公寓大樓大門上張貼「你搞上警察，靠勢力，欠錢就不還…下賤」等不雅語句，挨告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，日前依公然侮辱罪將他起訴。圖／本報資料照。

恐嚇 公然侮辱 妨害名譽

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